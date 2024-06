Pablo Lemus establecerá comunicación respetuosa con la presidenta electa Claudia Sheinbaum

Pablo Lemus, candidato a gobernador de Jalisco con mayoría de votos por Movimiento Ciudadano, declaró que desde el primer día que tome posesión del gobierno del Estado establecerá una comunicación franca, respetuosa y de coordinación con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

"En mí va a encontrar a un gobernador que va a apoyarle con respeto y seriedad en beneficio de mi estado", así lo manifestó Pablo Lemus, en entrevista A la Una con Salvador García Soto para El Heraldo Radio.

Pablo Lemus señaló que con un avance del 85% del conteo en los cómputos distritales, lleva una amplia ventaja de 180 mil votos y 7 puntos porcentuales de diferencia con su contrincante morenista, Claudia Delgadillo.

Al respecto, expresó que los integrantes de Morena son "malos perdedores", ya que no reconocen el triunfo de MC en las elecciones de Jalisco.

El emecista aseguró que conforme avance el conteo hasta el 100%, la diferencia se va a ampliar más y llegarán a una diferencia de 200 mil votos.

Sobre el mensaje del líder de Morena, Mario Delgado, donde pide al INE que atraiga el conteo de votos en Jalisco, Pablo Lemus resaltó que Morena quiere venir desde la CDMX a no respetar la voluntad de los jaliscienses, y con ello lo que hace es "empañar y ensuciar" la elección en el estado.

"Lo único que pedimos es que se respete la elección y a los organismo electorales (...) cuando se determine nuestra victoria en Jalisco, Morena ya no tendrá ni para donde hacerse y quedarán exhibidos", resaltó Lemus.

Asimismo, el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, dijo que lo que quiere Mario Delgado es buscar el argumento del INE para salirse de Jalisco.

"Lo que Mario está intentando hacer es que el INE, como va a suceder, determine que eso no es posible jurídicamente, y ese va a ser su argumento para salirse de Jalisco".

Finalmente, Pablo Lemus consideró que si Morena lleva los resultados de la elección de Jalisco a los tribunales mediante una impugnación, será "de risa".

"Presentar cualquier recurso judicial es de risa, yo no creo que quieran verse exhibidos porque va a ser directamente rechazada la impugnación en cualquier Tribunal, la ventaja es amplísima, si habláramos de 1 o 2 puntos voy de acuerdo, pero es de 7 puntos porcentuales, me parece que no hay razón, la elección esta definida en Jalisco y es a nuestro favor".