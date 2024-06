Morena exige que INE atraiga conteo de votos en Jalisco

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, exige que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga el conteo de votos en Jalisco, pues argumenta que no hay certeza de imparcialidad en el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, así como se ha roto la cadena de custodia en el resguardo de boletas, por lo que no hay confianza en el árbitro electoral.

“Si se cuentan todos los votos, Claudia Delgadillo es gobernadora. No vaya a ser que a Chuchita la bolsearon y nos falten más de cien mil votos, más de cien mil boletas porque ayer la presidenta (del IEPC) dijo: 'Tenemos todos los votos’. Que los saque y que los cuente. Nosotros venimos de la lucha de la democracia, no vamos a reclamar nunca nada que el pueblo no nos haya dado. Pero tenemos mucha información que nos dice que ganamos, primero el ánimo del pueblo de Jalisco”.