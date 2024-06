"Se me llenaron los ojos de lágrimas": Claudia Sheinbaum agradece el mensaje de AMLO

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, reveló un mensaje que le fue enviado por parte de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, el cual le provocó llanto de felicidad.

“Les confieso que cuando el presidente @lopezobrador_ me envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran presidente”, escribió la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, reveló que ambos son similares ya que pertenecen a un movimiento social y a un proyecto de transformación en la vida de millones de personas, por lo que en este sentido recalcó que en próximo cargo público no fallará.

AMLO le envía mensaje a Claudia Sheinbaum, esto dice el texto

La Dra. Sheinbaum reveló que el mensaje enviado por AMLO, el cual destaca sus labores como funcionaria en México, y sobre toda las cualidades que ella tiene para gobernar al país.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es la humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos”, indicó AMLO.