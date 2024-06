Armenta recibirá constancia de mayoría que lo acredita gobernador de Puebla

El representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Bermúdez, dijo que el próximo domingo 9 de junio, Alejandro Armenta Mier estará recibiendo la constancia de mayoría de votos que lo acredita como el próximo gobernador del estado de Puebla.

Comentó que Morena fue el único partido que garantizó la totalidad de la representación en 96 por ciento de las casillas instaladas en la entidad, lo que afirmó permite que accedan a la mayoría de las actas de escrutinio y cómputo.

Explicó que lo que sigue para este miércoles es el cómputo de los distritos electorales, donde se abrirá la paquetería que el sistema detecte con irregularidades, a lo que calificó como un proceso normal y de rutina.

Con la sumatoria de los 26 distritos locales, explicó que se levanta el acta, por lo que estarán en posibilidades de anunciar que el próximo domingo 9 de junio, Alejandro Armenta recibirá la constancia de mayoría.

La situación es clara y es un proceso normal, para el alimentar el PREP registra una imagen del acta, se sube la información y se valida, pero a veces no puede ser legible o no hay claridad de los resultados, lo que permite que no el resultado no se registre en el sistema”, explicó.