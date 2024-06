Monreal le responde a Noroña tras reclamos: "no hay que perder el piso ni la unidad"

Luego de que el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, reclamara el incumplimiento de acuerdos al no ser considerado para coordinar la bancada de Morena en el Senado de la República ni para el gabinete presidencial, el futuro diputado federal Ricardo Monreal reiteró el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en este acuerdo sólo entraban miembros del partido Morena y no de sus aliados.

En conferencia de prensa en la Cámara Alta, el senador de Morena dijo que, al igual que el titular del Ejecutivo Federal, los miembros del partido Morena aprecian al petitsta y remarcó que la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum les hizo un llamado para que “no perdiéramos ni piso, ni territorio, ni humildad, ni sencillez frente a los electores que nos dieron su confianza”

“Lo respetamos mucho y lo queremos, como el Presidente. No queremos meternos en ese problema, lo que necesitamos es la unidad y la cohesión de todo el movimiento. Ayer la doctora Claudia Sheinbaum dijo, en reunión vespertina nos convocó a eso, a que la unidad no se perdiera, que había sido el factor de éxito y que toca construir el segundo piso de la transformación y no perdiéramos ni piso, ni territorio, ni humildad, ni sencillez frente a los electores que nos dieron su confianza”, dijo Monreal.

Fue en días pasados cuando Fernández Noroña reclamó que no se hubieran respetado los acuerdos del proceso interno de Morena y sus aliados para definir a su candidato presidencial, los cuales perfilaban que el tercer lugar coordinara la bancada guinda en San Lázaro y el cuarto sitio llegara al gabinete presidencial.

El futuro senador por Morena consideró "incorrecto" e "injusto" que el último lugar de la encuesta; es decir, Monreal Ávila, fuera a coordinar una bancada.

Respecto a este tema, López Obrador dijo en conferencia matutina que las reglas del acuerdo fueron claras y exclusivas para los miembros de Morena, expresó su estimación al diputado federal e hizo un llamado a la unidad entre su partido y los aliados a este.

Del mismo modo, Claudia Sheinbaum aseguró el pasado lunes que Fernández Noroña, a quien consideró un "compañero de primerísima" jugará en el siguiente sexenio "un papel muy importante en el movimiento, de concientización, de formación". Agregó que platicará en el futuro con el legislador.