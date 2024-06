Descarta Sheinbaum turbulencia económica y perfila estabilidad en 2025

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, descartó turbulencias económicas en la transición, y aseguró que para el 2025, Mexico contará con estabilidad económica y con los recursos suficiente para garantizar la cobertura de todos los programa sociales, darle continuidad a obras estratégicas como el Tren Maya y otorgar un millón de viviendas a los mexicanos.

En conferencia de medios, Sheinbaum Pardo, expuso que han tenido reuniones con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien continuará en el cargo durante su administración, y dijo que ya saben de dónde van a sacar el dinero para atender estos temas.

“Garantizar los programa sociales actuales o los programa del bienestar actuales, los programa nuevos; niños y niñas de escuela pública, que el próximo año será secundaria como lo dijimos, y un millón de mujeres de 60 a 64 años, eso está garantizado. Ya lo tenemos evaluado, ya sabemos de dónde va a salir el recurso”, comentó.

Reitera que no habrá una reforma fiscal profunda que aumente impuestos

Tras reiterar que no habrá una Reforma Fiscal profunda que afecte los bolsillos de la gente, Claudia Sheinbaum destacó que con un buen manejo del presupuesto y la garantía de que habrá estabilidad económica en el país, ante las buenas artes que ha tenido

“No al gobierno entrante si no al país, le garantiza mucha estabilidad. Recuerden que en la historia pasada, particularmente en el siglo 20, había siempre problemas a la hora de las transiciones, no solamente porque considero que el Doctor Ramírez de la O es una persona de primerísima sino que además nos garantiza al país mucha estabilidad hacia adelante, entonces no va a ver ningún problema”, afirmó.

En este marco anunció que José Antonio Peña Merino será el titular de la Agencia de Transformación Digital, y sobre la integración de su gabinete, que este jueves dará a conocer otros nombramientos adelantó que todavía no informara sobre quien manejará las riendas de la seguridad en el país.

Destaca reunión con canciller de Canadá y nueva gira con AMLO

También habló de la reunión que sostuvo con la canciller de Canadá, Melanie Joly, con quien comentó sobre los pendientes que hay en el TMEC, acuerdo que hay que fortalecer, y sobre importancia de que se mantengan y amplíen las visas de trabajo para los mexicanos.

Sheinbaum Pardo informó también que este fin de semana acompañará nuevamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador para atender temas

Cómo el Tren Maya en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y reiteró la celebración de la liberación de Julián Assange.