AMLO: gabinete de Claudia Sheinbaum y continuidad de Ramírez de la O en Hacienda estabilizaron el peso mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la continuidad de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y los nombramientos que realizó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el día de ayer lograron la estabilidad del peso.

“Ayudó mucho el nombramiento de estos primeros miembros del gabinete. Creo que desde que se decidió que iba a continuar Rogelio Ramírez de la O que tomó la Presidenta electa de Hacienda, porque eso a los inversionistas, a los financieros les importa y Rogelio tiene muy buen prestigio, es un profesional de primer orden, que da muchas posibilidades. Y luego lo de ayer también ayudó.”, declaró.

Sigue leyendo:

AMLO aprueba nombramientos en gabinete de Claudia Sheinbaum: "supo escoger bien"

Juan Ramón de la Fuente: una de las prioridades será velar por los paisanos en todo el mundo

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que la economía de México sigue muy fuerte e insistió que los grupos que invierten no se asustan porque están informados.

“Hay inversión pública, hay inversión extranjera, récord, Hay crecimiento económico, hay incremento salarial, hay establecimiento del mercado, empleo casi pleno como nunca. En el caso del peso, yo creo que vamos a lograr algo que no se había visto en más de 50 años, no va a haber devaluación. No lo he devaluado”, indicó.