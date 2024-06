Elección en Jalisco debe anularse y repetirse, exige la coalición "Sigamos Haciendo Historia"

La elección a la gubernatura de Jalisco debe anularse y repetirse a fin de asegurar que no se repitan las irregularidades del pasado proceso electoral, demandó la coalición "Sigamos Haciendo Historia" luego de haber presentado el fin de semana las supuestas pruebas de las presuntas irregularidades reportadas en los 20 distritos del Estado e incluso la diferencia de 300 mil votos que no se contaron de manera correcta en la elección del pasado 2 de junio.

"La voluntad de los jaliscenses no se respetó", sostuvo Claudia Delgadillo, la excandidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", quien acusó nuevamente a la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadano de Jalisco (IEPCJ), Paula Ramírez, de prestarse a "una elección de Estado".

Cuestiona que no se haya autorizado un recuento de voto por voto

Foto: Mayeli Mariscal

Eduardo Almaguer, explicó que esta demanda de juicio de inconformidad que fue presentada en el IEPCJ el pasado sábado a las 19:00 horas, pese a que estaba cerrado y se requirieron gestiones para que fuera recibida en la Oficialía de Partes.

La mayor irregularidad, dijo, es que no se ha atendido el llamado al recuento total de los votos y se solicita que la autoridad mande a este: "si tienen ese compromiso que dicen, asumir con el Estado que ordenen un recuento de voto por voto". Agregó que certeza, legalidad, independencia y la imparcialidad son los cuatro principios que se generaron en los 20 distritos electorales y es por eso que se debe repetir la elección.

Almaguer sostuvo que la consejera presidenta del IEPCJ ha reconocido en entrevistas que al menos 50 paquetes no fueron contabilizados y ha tenido inconsistencias en sus declaraciones, porque no ha tenido transparencia sobre el conteo de los votos.

Ven problema no en la jornada, sino en los cómputos

Respecto de los más de 86 mil votos declarados como nulos, también consideran que muchos de ellos pueden ser a favor de la coalición.

"El problema no se dio en la jornada, el problema se dio en los cómputos distritales", insistió Eduardo Almaguer.

Agregó que más de 350 paquetes electorales, que corresponden a 300 mil votos, no se contaron y no se recibieron actas junto con los paquetes electorales en algunos casos y que a los observadores electorales les impidieron hacer la labor que la ley les apuntaba y que hubieran cuidado el proceso y la integridad de toda la cadena electoral.

"Se cayó el sistema dejaron de capturar, no solo eso, hubo distritos donde terminaron de capturar y no alcanzaron a darles una hojita de Excel con lo que se contaba y tardaron tres o cuatro horas en sacar el cómputo final, hubo distritos que dejaron las bodegas abiertas, hubo distritos en el cómputo que empezaron a contar sin la presencia de los representantes todo esto ordenado por la presidenta del instituto, no puede ser de otra manera, tolerado y ejecutado por el secretario, por un personaje que nadie ha mencionado, es el director de organización él fue el encargado de este proceso, ¿quién es?, ¿cuáles son sus antecedentes?, ¿dónde militó?, ¿con quién se relaciona?, ¿quiénes son sus amigos?", apuntó Almaguer.

Finalmente, Claudia Delgadillo añadió que el juicio se llevará también ante tribunales federales de ser necesario para que se obligue el recuento o la reposición de la elección a la gubernatura.