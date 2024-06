PRI advierte que avalar a jueces y magistrados con voto popular abre la puerta al crimen organizado

Ante la virtual reforma al Poder Judicial que llevará Morena en la 66 Legislatura, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, advirtió que si se aprueba la selección de jueces, magistrados y ministros por la vía popular, se correrá el riesgo de la infiltración de la delincuencia organizada.

“Imagínense lo que puede hacer si en la zona aguacatera el crimen organizado detiene a los inspectores sanitarios y no suspenden la compra de aguacates, ¿usted cree que no lo pueden hacer? (...) hay jueces para ver las quiebras, ¿quiénes van a ser los interesados en seleccionar esos jueces?, ¿el ciudadano que en su vida normal no tiene contacto con estos procesos? pues no".

Abierto al diálogo

En entrevista, en la sala de Prensa de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés rechazó que se avale la desproporción que pretende morena de tener el 75% de los diputados, y dijo estar abierto al diálogo serio, donde participen especialistas y, sobre todo, sin encuestas "chapuceras", como la que presentó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para la reforma al poder judicial federal.

“El PRI está en contra del proceso que se quiere abrir, donde no se escucha la gente, donde no se informa, donde no se reflexiona con profundidad".

Moreira Valdés declaró que tanto la elección de jueces como de magistrados no es correcta porque es un cargo técnico y explicó:

"Miren vean qué chapucera es la encuesta, dice: '¿usted sabía de esto sí o no?', la mayor parte no lo sabía; segunda '¿usted quiere que lo elija el pueblo?', los ministros los elige el presidente no el senado (...) hay un tema que hay que ponerlo sobre la mesa”.

Dejar fuera otras reformas

Por otra parte, el coordinador parlamentario del PRI se preguntó por la urgencia de Morena en sacar en el último periodo de sesiones de esta legislatura la reforma al poder judicial y no otras que también presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que benefician al grueso de los mexicanos.

En ese sentido, resaltó que mientras los de Morena, puntualizan el tema de la Reforma Judicial, dejan fuera las que benefician a la gente en temas como el salario mínimo, el mínimo garantizado para profesionistas, pueblos originarios y temas importantes como la protección del medio ambiente.