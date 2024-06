Claudia Sheinbaum y legisladores electos de la 4T dialogan a puerta cerrada Reforma Judicial; esto fue lo que se habló

A puerta cerrada en el World Trade Center de la Ciudad de México, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, abordó la reforma al Poder Judicial en el encuentro con las y los legisladores electos del movimiento de la Cuarta Transformación.

En el evento privado también tomaron la palabra la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier; su homólogo en el Senado, Ricardo Monreal, y el que se perfila como próximo coordinador guinda en la Cámara alta, Adán Augusto López.

Sigue leyendo:

Sheinbaum presenta a legisladores electos de Morena prioridades para aprobar en su gobierno

¿Marcelo Ebrard al gabinete de Sheinbaum? Esto dijo el excanciller

Ricardo Monreal revela detalles de la reunión

Luisa María Alcalde, como representante del autor de la iniciativa al Poder Judicial, explicó los trazos generales de la reforma que tiene 16 artículos a modificar. Abordó la eliminación del Consejo de la Judicatura, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la separación de la función jurisdiccional con la administrativa, la eliminación de las pensiones vitalicia, el plan de austeridad, entre otros temas.

"Todo esto se explicó, de eso se trató la reunión y la cerró la doctora Claudia Sheinbaum, haciendo recomendaciones, primero de regresar a territorio, agradecer a la gente, cuidar sus distritos, explicarles los que está pasando en el país y prepararse a los foros", informó Ricardo Monreal, en entrevista con los medios de comunicación, tras el encuentro.

También señaló que hizo énfasis en las prioridades, como lo son las seis reformas que busca impulsar, entre ellas la del Poder Judicial.

Se recibió un mandato imperativo: Marcelo Ebrard

Foto: Especial

El excanciller Marcelo Ebrard reveló que se habló de las iniciativas de ley propuestas el 5 de febrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que se fijó es recuperar o repasar el contenido de las 20 iniciativas de ley que se presentaron desde el día 5 de febrero y que se llevaron al proceso electoral. Se entiende entonces que se recibió un mandato, lo que llamamos en la doctrina, un mandato imperativo (...) también se especificó que es importante escuchar a diferentes sectores de la población, que va a haber un parlamento abierto, que hay que debatirlo", informó.

Mientras que Gerardo Fernández Noroña afirmó que "no mentir, no robar, no traicionar, vamos a sacar las reformas prometidas".

Previo a la reunión privada, los dirigentes del PT, Verde y Morena, así como Claudia Sheinbaum, dieron un mensaje público ante los medios de comunicación.