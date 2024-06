¿La encuesta de Claudia Sheinbaum sobre el Poder Judicial es vinculante?

Claudia Sheinbaum presentó los resultados de las encuestas ciudadanas realizadas sobre la reforma al Poder Judicial, las cuales arrojaron un respaldo por parte de la población a lo planteado. No obstante, sigue el debate en diferentes medios televisivos y las opiniones sobre el tema en diversas redes sociales.

En ese sentido, la exjefa de Gobierno señaló que la encuesta no es vinculante; es decir, no es de carácter obligatorio, ni debe entenderse como una decisión tomada, sino que se trata solo de información para ser considerada en los foros públicos que se abrirán en las próximas semanas para su debate, antes de que llegue al Congreso.

Claudia Sheinbaum mantiene la puerta abierta al diálogo Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum señaló que la gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de un órgano independiente que vigile y sancione a los miembros del Poder Judicial por actos de corrupción con más del 80 por ciento en las tres encuestas: Enkoll, De las Heras y en la Comisión de Encuestas de Morena.

¿Cuáles son las diferencias entre consulta y encuesta?

Las consultas y las encuestas sirven para obtener información, pero cada una de ellas cuenta con un método diferente. Ya que el primero de ellos es más corto y rápido, mientras en el segundo se realiza un análisis de las respuestas para tener resultados más precisos.

Asimismo, el primer procedimiento consiste en una pregunta general de opción múltiple con dos o tres opciones como respuesta. Por otro lado, el segundo cuenta con una mayor cantidad de preguntas y su contexto suele ser de preguntas abiertas, aunque también puede ser de otra manera.

Morena mantiene las encuestas para conocer la opinión de las personas Foto: Archivo

A esto se debe sumar que en el caso de la consulta ciudadana, está puede ser vinculante cuando se lleva a cabo por el INE y se consigue que participe un porcentaje mínimo de la población. Un ejemplo que ocurrió en el pasado fue cuando se llevó a cabo la consulta para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

Ha habido casos en los que aunque el resultado ha sido favorable, no se logra el minimo de votantes, tal y como sucedió con la consulta para ensuciar a expresidentes, la cual generó una tendencia positiva, pero que no tuvo el mínimo de votos para que pudiera ser tomada en cuenta; es decir, no fue vinculante porque no alcanzó el 40 por ciento de participación de la ciudadanía, como lo indica la ley.

De esta manera, Claudia Sheinbaum, busca tener toda la información posible para tener un diálogo abierto sobre esta reforma en cada uno de los sectores.