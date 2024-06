Claudia Sheinbaum habla sobre el fin del PRD: perdió su ideología y acabó aliado al PAN

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, reconoció que si bien el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue fundado con un pensamiento de izquierda, con el paso de los años perdió su ideología.

“Representó una esperanza y además la aglutinación de muchos partidos que entonces venían de la izquierda y otros no tanto, democráticos para México. Y se fue perdiendo eso poco a poco, se perdió la relación con el pueblo, lo más importante; se perdió la ideología, entonces acabaron aliados a un partido, al PAN (Partido Acción Nacional)”, comentó la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, indicó que desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se criticó siempre el Pacto México, en el que se incluye al PRD y al PRI (Partido Revolucionario Institucional).

“¿Qué necesidad había de vincularse con el gobierno de Peña? [...] Pero quizá lo más importante es que se perdió el que fuera un partido que representará al pueblo de México y en el momento que eso se pierde, pues se pierde todo”.

Sheinbaum en conferencia de prensa. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum asegura que Morena será del pueblo

A diferencia del PRD, Claudia Sheinbaum aseguró que Morena continuará con su esencia de servir al pueblo de México, y que eso es algo que no se perderá en su gobierno y en la futura dirigencia nacional.

“Es muy importante hacia adelante que, obviamente a mí ya me tocará el gobierno de la República, a quien esté en Morena, le tocará Morena. Porque nosotros no queremos nunca que Morena sea un partido de Estado, sino que sea un partido que represente que siga representando al pueblo de México y obviamente pues es el partido a través del cual electoralmente se participa, pero es muy importante que Morena siga con esta cercanía con el pueblo y que represente los intereses del pueblo de México y que no se vaya a perder”, resaltó la Dra. Sheinbaum.