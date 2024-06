Eduardo Ramírez, gobernador electo de Chiapas, anuncia su plan de trabajo en materia de migración y turismo

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas por Morena, destacó en entrevista con Óscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, su plan de trabajo para el estado en materia de Migración y Turismo.

El gobernador electo resaltó también que en la jornada electoral del pasado 2 de junio hubo una importante participación, una votación histórica sin precedentes, pues 8 de cada 10 chiapanecos manifestaron su apoyo y respaldo total al proyecto de la Cuarta Transformación.

Eduardo Ramírez apuntó que obtener 1 millon 868 mil votos en las elecciones, fue el resultado de recorrer Chiapas y comprenderlo desde sus diferentes necesidades en sus diferentes regiones.

"Considero que tomaron en cuenta el liderazgo que representamos, hay muchas regiones que no son iguales, quienes viven en la costa, la visión que tienen, es muy distinta a la visión que tienen en los altos como San Cristóbal de las Casas".

En ese sentido, manifestó que se siente con un compromiso social en el cual le preocupan las diferentes necesidades y problemáticas que tiene todo Chiapas.

"Llegamos con una amplia mayoría, estoy comprometido a hacer un trabajo responsable de Transformación que se sienta a lo largo y ancho de Chiapas (...) siempre le he apostado a la política, a la democracia, a dialogar, siempre he tendido la mano a los opositores cuando he estado en alguna función publica y siempre con respeto, honrando la palabra de los compromisos que se generan con las comunidades".