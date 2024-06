La gobernadora electa Libia García da a conocer sus prioridades en Guanajuato

La gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer en entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, sus prioridades con el estado.

La panista refrendó su compromiso con Guanajuato y destacó que trabajará en materia de seguridad, campo, empleo, turismo, movilidad e infraestructura.

Libia Dennise García manifestó que el principal reto con Guanajuato es recuperar la paz de la gente, para ello trabajarán en lo que más le importa a los guanajuatenses.

Señaló que impulsarán la sustentabilidad del agua, así como se impulsará la creación de empleos para que a las familias de Guanajuato les vaya mejor, "somos la quinta economía del país", refirió.

En materia de seguridad, apuntó que es la principal preocupación de los guanajuatenses, para lo cual se implementará una nueva estrategia integral de seguridad que trabajará de forma focalizada en los municipios que son focos rojos para recuperar la paz de la gente.

Habló de Celaya como prioridad, donde se implementará una estrategia focalizada y un escuadrón anti-extorsión, para lo cual se llevará a cabo una estrecha coordinación con el alcalde de Celaya quien es morenista, "haré política de altura, sin importar los colores, trabajaré con las autoridades locales".

También se harán cambios tanto en la Secretaría de Seguridad local como en la Fiscalía del estado, ya que "no se puede tener un cambio con las mismas visiones".

"Trabajaremos de la mano con los alcaldes, ya me he estado reuniendo con ellos, pues aquí no hay distinción de colores, lo más importante es seguir el mismo propósito que es trabajar por Guanajuato".