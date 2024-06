Sheinbaum combatirá la corrupción y ayudará al pueblo de México, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que habrá continuidad en el combate a la corrupción y el apoyo al pueblo.

Al final de la conferencia de prensa matutina, destacó que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, es estricta, recta, íntegra, honesta e inteligente.

Sigue leyendo:

AMLO y Sheinbaum viajarán por separado en su gira conjunta por el norte de México

Claudia Sheinbaum trabaja en encuesta sobre el Poder Judicial; se reúne con empresarios la próxima semana

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, recalcó que al no permitir la corrupción se cuenta con recursos públicos.

Ya les dije, Claudia es muy estricta, recta, íntegra, honesta, inteligente. ¿Cómo va a permitir la corrupción? No, no, no. Claudia le va a seguir dando apoyo al pueblo y sabe muy bien, sabe perfectamente bien que una fuente de financiamiento importante está en no permitir la corrupción”, expresó.