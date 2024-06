Sheinbaum asegura no hay marcha atrás en el avance de la Cuarta Transformación

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay marcha atrás en el avance de la Cuarta Transformación, porque el pueblo de México votó por la continuidad.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un emotivo video de su campaña presidencial.

El video está acompañado de la frase: "Vamos por más bienestar, justicia y democracia para nuestro amado país".

En el filme, la virtual presidenta electa de México dice:

"El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo: 'No les voy a defraudar'"