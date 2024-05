Simey Olvera impulsa el turismo en Mineral del Monte

Como parte de sus actividades de campaña, la candidata al Senado por Morena en Hidalgo, Simey Olvera Bautista, participó en el Foro sobre el Turismo como Fuente de Crecimiento de la Economía Circular, en Mineral del Monte. Este evento tuvo como objetivo establecer un diálogo directo con la población y plantear ideas para impulsar el desarrollo económico de la región.

La aspirante destacó la importancia de abordar temas relevantes para el municipio y resaltó el compromiso de su candidatura con el avance y el progreso de la comunidad.

"Venir aquí a Real del Monte a este foro a platicar específicamente de temas que le importan al municipio, de temas que necesitamos todas y todos conocer es para mí un plus, por eso quise llegar volando como paloma y voy a la al Senado de la República a decir estoy en la candidatura, ya vamos al Senado porque ya vieron las encuestas, más del 50 por ciento estamos arriba y vamos a ir por más", comentó.

Simey destaca la colaboración de la ciudadanía para la transformación de Hidalgo

Olvera manifestó su compromiso de trabajar en coordinación con todos los órdenes de gobierno para crear un espacio digno donde los artesanos y pequeños productores. FOTO: Especial

Asimismo, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en el proceso de transformación del estado: "Hoy no tenemos derecho a fallar, que las personas que estamos representando a Morena tenemos una gran encomienda dar la cara al pueblo de no mentir, no robar y no traicionar, necesitamos todavía caminar más, que llegue la transformación. Por eso es importante su participación, venir a escuchar propuestas y a compartir lo que hemos hecho".

Durante el foro, la participación fue fundamental para crear un diálogo directo entre los asistentes. Entre los participantes destacó la voz de un joven de la comunidad de Ciénega Larga, quien expresó que el turismo en Mineral del Monte debe dejar de ser centralizado, pues el municipio está sobrado de belleza que bien puede ser aprovechada en todas sus localidades.

Además, reconoció el compromiso de Simey Olvera con el bienestar de los hidalguenses a través de sus diferentes cargos públicos y solicitó más apoyo para los artesanos.

Olvera Bautista trabajará en coordinación con todos los órdenes de Gobierno

Simey Olvera participó en el Foro sobre el Turismo como Fuente de Crecimiento de la Economía Circular, en Mineral del Monte. FOTO: Especial

En respuesta, la candidata manifestó su compromiso de trabajar en coordinación con todos los órdenes de gobierno para crear un espacio digno donde los artesanos y pequeños productores tengan donde exhibir sus creaciones y productos tradicionales.

"Propongamos algo fijo para que ustedes sigan exponiendo el talento de las artesanías hidalguenses. En Morena creemos firmemente en las economías internas y en todo lo que ustedes saben hacer, necesitamos que no solo sea el pueblo mágico más visitado, sino el que mayor derrama económica deje en este ramo y para ello es importante darles el apoyo a los emprendedores", externó.

