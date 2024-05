Simey Olvera se compromete a atender demandas de agricultores de Hidalgo

En el marco del Foro Regional para Fortalecer el Campo, la candidata al Senado por Morena en Hidalgo, Simey Olvera Bautista, se reunió con agricultores, campesinos y vecinos del municipio de Apan. Este encuentro tuvo como objetivo principal abrir espacios de diálogo con la población rural para escuchar sus necesidades y áreas de oportunidad en el impulso al desarrollo agrícola en el país.

El estado de Hidalgo es el segundo productor a nivel nacional de cebada. Anualmente se obtienen alrededor de 300 toneladas de buena calidad, de las cuales aproximadamente 18.2% se cultiva en Apan, lo que representa el 1.8% del Producto Interno Bruto en el estado. Además, el municipio es considerado la "Cuna de la Charrería" a nivel nacional y forma parte del Corredor de las Haciendas, denominado así por la cantidad de haciendas pulqueras y tradicionales que tiene.

Agricultores piden mejor infraestructura hídrica

Foto: Especial

Acompañada por las candidatas a diputadas federal y local, así como la candidata a la alcaldía de Apan, Mirna Rubio, Mónica Reyes y Zorayda Robles, respectivamente, Simey Olvera abordó las preocupaciones expresadas por los agricultores, quienes resaltaron la necesidad de contar con una mejor infraestructura hídrica para garantizar el riego adecuado de sus cultivos y evitar pérdidas debido a las sequías.

En respuesta, la candidata enfatizó la importancia de implementar un plan estratégico en colaboración con el gobierno estatal, con el objetivo de asegurar una distribución equitativa del agua para beneficio de todos. "Tenemos un plan estratégico que implementaremos con el gobierno de Hidalgo, del Estado de México y la candidata Clara Brugada para distribuir mejor el agua para todos", afirmó.

Asimismo, Olvera Bautista destacó el compromiso de las candidatas de Morena con las necesidades del sector agrícola. "Necesitamos ayudar al campo porque no sólo da de comer; nos da vida. Tenemos una deuda histórica con los agricultores de nuestro país", señaló.

Respalda a los candidatos de su partido para el Senado

Foto: Especial

Posteriormente, en Almoloya, la candidata se reunió con militantes de Nueva Alianza, Morena y vecinos del municipio, junto con las candidatas a diputadas federal, local y la alcaldía de Almoloya, Mirna Rubio, Mónica Reyes y Marina Ramírez.

Durante este encuentro, reafirmó su determinación de respaldar a los candidatos de su partido desde el Senado, enfatizando la importancia de votar por un mismo color para impulsar el cambio deseado. "Desde el Senado tendrán todo nuestro respaldo y vamos a estar cerca de Almoloya porque haremos todo lo posible para que la gente salga adelante", expresó.

La jornada concluyó con una reunión en Tlanalapa, donde Simey Olvera sostuvo un diálogo cercano con simpatizantes de Nueva Alianza, Morena y vecinos del lugar. En su mensaje, expresó su compromiso de no fallar a la militancia y de seguir trabajando para llevar al estado de Hidalgo y al país a una nueva etapa de transformación.

"Cuentan conmigo, que no tengo derecho a fallarles y no lo haré. Solo les pido que voten todo por un mismo color y llevemos al estado de Hidalgo y el país entero al segundo piso de la Cuarta Transformación. Tenemos que seguir y hacer de este movimiento algo mucho más grande. No sólo es ganar, vamos a arrasar".