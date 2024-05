Claudia Sheinbaum asegura que Yucatán ya ha tomado la decisión de sumarse a la 4T

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición "Sigamos Haciendo Historia" celebró que el pueblo del estado ya ha tomado la decisión histórica de apoyar al movimiento de la Cuarta Transformación, el cual buscará seguir llevando a cabo en caso de ganar las elecciones.

La ex mandataria capitalina señaló que Joaquín "Huacho" Díaz Mena se encuentra con ventaja de seis puntos en la contienda por la gobernatura del estado, de acuerdo con las casas encuestadoras, por tal motivo, considera que la población quiere mantener el modelo político de Morena.

Candidato de Morena en Yucatán recibe respaldo de Claudia Sheinbaum Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum destacó que el panorama no es favorable para los candidatos de la oposición que compiten en los diversos comicios alrededor de la República Mexicana y pidió no caer en los juegos de ellos, especialmente en la compra de votos en el día de las elecciones.

Oposición se dedica a decir puras mentiras

Claudia Sheinbaum señaló que es tanta su desesperación y odio que se han dedicado a decir puras mentiras o crear campañas de desprestigio. No obstante, aseguró que eso les da la certeza, fuerza y entereza necesaria para llegar con seguridad de un virtual triunfo en las elecciones del 2 de junio.

'Van abajo en las encuestas, en Yucatán, en Mérida y en el país, y eso los tiene muy molestos y en cambio nosotros, esperanza, amor y eso es lo que venimos a ofrecer y a comprometernos con ustedes', comentó.

Claudia Sheinbaum destaco apoyo de la población en Yucatán Foto: Archivo

La candidata de Morena también ha pedido a la población que no caigan en Fake News y compartió en sus redes sociales la circulación de una nota en la que se asegura cerrará la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México. "No crean en las noticias falsas, no cerraremos la Basílica de Guadalupe, ni ninguna otra iglesia. Vamos a respetar todas las religiones como está establecido en la Constitución", aclaró.