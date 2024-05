Arropan estudiantes del IPN a Janecarlo Lozano; les presenta logros de la 4T en educación

Janecarlo Lozano, candidato de Morena, PT y PVEM en la alcaldía Gustavo A. Madero, participó como invitado de honor en el foro “La Importancia de la Educación Pública y del IPN en México”, en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, que fue elaborado por estudiantes y autoridades académicas en los auditorios de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) y la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT).

Los estudiantes del recibieron con aplausos y muestras de apoyo a Lozano e incluso con gritos de "¡alcalde,alcalde!".

Sigue leyendo:

Convoca Janecarlo Lozano a 25 mil habitantes de Gustavo A. Madero para respaldar a Claudia Sheinbaum

Janecarlo Lozano hará diez Clínicas de la Mujer en la GAM

Destaca logros de la 4T para estudiantes

Foto: Especial

Durante el foro, el candidato dio a conocer los logros que ha tenido la Cuarta Transformación en la Ciudad de México en materia de educación, los cuales se tiene previsto llevar a todo el país para que los jóvenes tengan las mismas oportunidades al asistir a la escuela.

“Se hizo ley una beca universal para todos los estudiantes de nivel básico, hay más de un millón 300 mil niños y jóvenes que reciben esta beca, los gobiernos anteriores decían que eso no se podía, pero los gobiernos de Morena demostraron que combatiendo la corrupción se pueden dar ese tipo de apoyos a todos”.

“Antes sólo existía la beca ‘niños talento’ que era inequitativa, no se tomaba en cuenta a los niños que tienen problemas en casa, o que simplemente no desayunan antes de ir a la escuela por falta de recursos económicos y por ello no obtienen buenas calificaciones, con las becas que implementó el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se apoya a todos para que no tengan pretextos para ir a la escuela”, dijo Janecarlo Lozano.

El candidato recordó que durante esta administración se hicieron universidades para combatir la deserción escolar, y dar oportunidades de estudio a los jóvenes que no pudieron ingresar a la UNAM o al IPN.

Lo consideran el cambio generacional en la política

Foto: Especial

Durante su intervención, el doctor Ricarlo López Sánchez, Coordinador Nacional de la Red de Transformación Educación y Derechos, reconoció que Janecarlo Lozano representa el cambio generacional en la política, pues de ganar las elecciones se convertirá en el alcalde más jóven que ha tenido Gustavo A Madero en su historia.

“A todos nos consta el trabajo y la lucha social que ha emprendido Janecarlo Lozano, siempre ha visto por su comunidad, desde el apoyo alimentario con despensas a bajos costos, hasta el programa social que se llama ‘Becatón’ que entrega becas para los jóvenes que no pudieron ingresar a una universidad pública”.

“Es por eso que le damos la bienvenida, estamos completamente seguros que será el nuevo alcalde en la GAM y por eso cuenta con el respaldo de la comunidad estudiantil y académica”, dijo López Sánchez.

Para finalizar, el candidato Janecarlo Lozano, detalló que una de sus propuestas es la creación de un captador de lluvia en la Sierra de Guadalupe, el cual abastecerá con más de 20 millones de litros de agua a la Ciudad de México, y para llevar a cabo este proyecto participan los investigadores y profesionistas del IPN.