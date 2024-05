Taboada promete a repartidores de apps espacios de espera en plazas y fin a operativos de tránsito contra motociclistas

El candidato de la coalición "Va X la Ciudad de México" para la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, firmó un compromiso para concederles mejores condiciones de trabajo a las personas repartidoras de comida y otros productos a través de aplicaciones.

“Ustedes llevan años buscando un reconocimiento y buscando apoyo, y nadie les ha dicho absolutamente nada. Ustedes mueven una buena parte de las necesidades de la ciudad. Por eso se los quiero decir, voy a firmar hoy un compromiso con ustedes, con la gente que los ha venido acompañando. hoy estoy aquí porque entiendo de la importancia y sobre todo, nadie les reconoció nada cuando en la pandemia del Covid ustedes lograron que muchas casas tuvieran los insumos básicos, no hubo un apoyo para gasolina, no hubo un apoyo para su seguridad, no hubo vacunas para ustedes”, expresó.

¿Cuáles son los compromisos que hizo con ellos?

Foto: Fernanda García

Durante su encuentro con trabajadores de dicha aplicación en el Monumento a la Revolución, aseguró que entre los apoyos que brindará, en caso de ganar la elección, están: la construcción de motopuertos dentro de las plazas comerciales, los cuales contarán con internet de alta velocidad y sanitarios; también afirmó que ya no habrá operativos de tránsito para quienes trabajan en dichas aplicaciones y sostuvo que todos tendrán seguro social.

“Vamos a pedirle a todas las plazas comerciales de la ciudad que hagan un espacio sin costo alguno con acceso a internet de alta velocidad para que ustedes puedan estar en un lugar seguro y resguardado con sanitarios para que puedan hacer la espera de los productos… Se los digo, no va a haber ningún operativo de tránsito contra las plataformas, contra los motociclistas de esta ciudad… Pero hay una cosa más, yo lo he dicho y aquí lo ratifico, a todos ustedes les voy a dar el seguro popular, seguridad social para ustedes y para sus familias”, manifestó.

Acusa que autoridades persiguen a repartidores

Finalmente, Taboda Cortina indicó en entrevista con los medios de comunicación que los encargados de los operativos de tránsito ven a los repartidores de plataforma como delincuentes, es por ello que detalló que quitará los operativos para dichos trabajadores.

“Ves 15 o 20 grúas y ellos (los repartidores) están trabajando por eso nosotros estábamos hablando de que también se obligue a los centros comerciales que nos ayuden porque muchos de esos lugares, restaurantes y tiendas, se benefician del trabajo que hacen estos compañeros y compañeras de las plataformas. Esto no tiene que ver con las multas, tiene que ver con los operativos que les hacen en estos espacios que ellos ocupan, muchas veces en la calle, porque no les dan, por ejemplo, como a los sitios de taxi, un espacio para poder estar de manera legar”, concluyó.