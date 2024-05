Rita Ozalia recuerda sus años en la política a lado de AMLO: "La transformación tiene que continuar"

Rita Ozalia, candidata en San Luis Potosí por Morena al Senado recordó su camino recorrido en la política a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que "la Transformación tiene que continuar", esto mediante una publicación en redes sociales.

La candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió varias fotografías donde se le ve al lado del mandatario las cuales fueron tomadas a lo largo de 25 años, además decidió dar detalles de cada una de las emotivas imágenes que decidió mostrar a sus seguidores.

Foto: Facebook Rita Ozalia Rodríguez V

Sigue leyendo:

AMLO presume nivel de aprobación en encuesta de El Heraldo de México en la Mañanera

Rita Ozalia Rodríguez hace llamado para que se lleve a cabo el Plan C

Rita Ozalia recuerda su cercanía y cariño al presidente AMLO

Rita Ozalia decidió comenzar la publicación con "mi querido Presidente". Detalló que en la primer imagen "estaba en el Colosio repartiendo agua y Doris me dijo, AMLO está aquí en la Troje y que me voy tierno él, me abrazó y le pedí una foto (PRD)".

Rita Ozalia ha caminado a lado de AMLO Foto: Facebook Rita Ozalia Rodríguez V

A la segunda foto decidió ponerle la leyenda "el Gobierno Legítimo: mi hermanita me la tomó en la famosa calle Hidalgo", en la imagen se ve a la candidata muy sonriente a lado del que sería el próximo presidente de México.

Rita Ozalia siempre ha sido morenista Foto: Facebook Rita Ozalia Rodríguez V

Mientras que la tercer fotografía escribió "Supervisión de la carretera Valles-Tamazunchale", señaló que es el mejor de la historia de México y que por todo lo que ha hecho para el país la Transformación tiene que continuar. Hasta abajo se alcanza a leer también "25 años de Lucha por la Transformación".