Promete Taboada Plantas de Tratamiento y potabilizadoras para Tláhuac

A bordo de un tractor y bicicleta, el candidato de "Va X la Ciudad de México" a la jefatura de gobierno recorrió las calles de San Andrés Mixquic, en Tláhuac, donde se comprometió a llevar plantas de tratamiento y potabilizadoras para asegurar el abasto de agua en la alcaldía.

Tras hablar con los vecinos de la zona, el aspirante de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD señaló que los capitalinos buscan un cambio urgente, ya que no han recibido los servicios prometidos por la actual administración, por lo que pidió su apoyo para ganar la ciudad el próximo 2 de junio.

“Hoy estamos reunidos aquí en Tláhuac porque todos coincidimos en que la alcaldía no está bien. Todos con quienes me he reunido, a quienes he saludado, con quienes he caminado en Tláhuac, me han dicho una cosa: hace muchos años en Tláhuac se dejó la seguridad, se dejó a las familias, se dejó al campo, prácticamente en Tláhuac son años y años de abandono”.