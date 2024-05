Previo a veda, autoridad electoral en Jalisco reporta 23 candidatos con protección

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana informa que 23 candidatos solicitaron protección durante las campañas políticas que hoy terminan, de los 7,190 aspirantes a algún cargo de elección popular en Jalisco. Mientras tanto, el candidato Gilberto Palomar González, conocido como ‘Tito’, sigue en el hospital recuperándose de heridas por arma de fuego que le ocasionó un grupo de sujetos en su casa de campaña por la alcaldía del municipio de Encarnación de Díaz.

Las autoridades electorales hacen un llamado a la ciudadanía para que salga a votar el próximo domingo en tranquilidad. Si bien el deseo es que sufrague el cien por ciento de la lista nominal, en el pasado proceso electoral presidencial votó el 58%, por lo que mínimo se espera superar el 60% de participación.

Durante la veda, está prohibido hacer proselitismo, publicar o difundir encuestas, intimidar al electorado o intentar comprar votos. El llamado a todos los actores que participan en la elección es a conducirse con legalidad y a no autodeclararse ganadores antes de que oficialmente se den a conocer los resultados electorales. A la ciudadanía se le pide que denuncie cualquier delito electoral que viole el tiempo de reflexión al voto en los próximos tres días.

En diversos templos de Jalisco han comenzado jornadas de oración para que no haya violencia, y que no impere “el comunismo” en el país. A lo que las autoridades electorales recuerdan que en el pasado proceso electoral se tuvo que repetir la votación a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque tras una declaración de un jerarca religioso.

“El llamado es categórico, no pueden inmiscuirse en asuntos político-electorales que busquen promover o desprestigiar a algún partido, alguna candidatura. Tenemos esa experiencia de Tlaquepaque (en la pasada elección). El llamado de aquí y hasta la conclusión de la jornada electoral el próximo 2 de junio es a no hacer ningún tipo de proselitismo, propaganda electoral, manifestaciones que puedan constituirse en apoyos para algunos y no para otros o alguna animadversión pública respecto a ciertas personas candidatas o fuerzas políticas. La división de nuestro régimen democrático con el Estado y la Iglesia es clara, constitucional y esperamos sea respetada”, añadió.