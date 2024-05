Llama Xóchitl Gálvez a salir a votar con alegría: "en Palacio Nacional están muertos de miedo"

En un evento masivo, en la Arena Monterrey, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, prometió que de ganar las elecciones el próximo domingo México caminará como uno solo y tendrá un futuro brillante.

En su cierre de campaña, Gálvez Ruiz aseguró que en Palacio Nacional están "muertos de miedo" por el triunfo electoral de la oposición, por lo que llamó a la ciudadanía a salir a votar con alegría.

“Hoy la esperanza ya cambió de manos. La esperanza es nuestra este domingo. Salgan a votar con alegría. Salgan a votar todos; están muertos del miedo en Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras, ya nos cansamos de tanta muerte, ya nos cansamos de tanta y tanta injusticia”, comentó.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gálvez y Lía Limón se comprometen a trabajar juntas el Sistema Nacional de Cuidados

Campaña de Xóchitl Gálvez lanza spot para obtener voto útil de simpatizantes de MC

Promete "abrir las puertas de Palacio Nacional"

Foto: Especial

Al señalar que ganarán los comicios federales para escuchar y nunca insultar y para abrir las puertas de Palacio Nacional a todos, Gálvez Ruiz, expresó que obtendrá el triunfo para unir a las familias y todo el país,

“Vamos a ganar para respetar no para humillar, pero sobre todo vamos a ganar para unir a este país para unir a la familia. Se va a acabar el odio, se va a acabar la división. Vamos a caminar todos como un solo México, vamos a ganar para cuidar nuestros niños y de nuestros jóvenes. Vamos a tener un futuro brillante para nuestros hijos y nuestras familias”, afirmó.

Afirmó que en el actual gobierno se registró un retroceso en materia educativa, de salud y económico, pero que los más grave fue incurrir e la división de todos los mexicanos.

“Basta de mentiras, basta de estar engañando a los mexicanos, pero lo más grave de todo es la división, es haber dividido a este país. ¡Escuchen! Ningún país dividido sale adelante, por eso vamos a trabajar de la mano todos como un solo México”, señaló.

Descalifica al gobernador Samuel García

Foto: Especial

En este marco, envió un mensaje al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien dijo, como todas las administraciones naranjas, prefieren ganar likes que dar resultados, prefieren presumir sus tenis fosfo, en lugar de ponerse en los zapatos de la gente. Lo nuevo, salió más rancio que una naranja podrida.

“Felicito a los diputados del PRI y del PAN que defendieron a Nuevo León, que pararon los abusos de un gobernador que está acostumbrado hacer lo que se le pega la gana. Y no, señor gobernador, no me culpe a mí es usted un corrupto porque no se puede llegar al poder para abusar, no se puede llegar al poder para robar”, precisó.

Tras su acto de campaña en la Arena Monterrey, Xóchitl Gálvez salió rumbo al aeropuerto para llegar al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, (AIFA) para dirigirse a su pueblo natal, Tepatepec, en donde, después de las 23 horas, en la casa de sus abuelos maternos, se reunirá con sus familiares y amigos.