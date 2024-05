La campaña electoral fue como será mi gobierno "de territorio y no de escritorio": Brugada

“La campaña fue como será mi gobierno, de territorio y no de escritorio”, afirmó Clara Brugada Molina, candidata de Morena-PT-Verde a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y muestra de ello son los 210 eventos públicos y privados que encabezó, entre asambleas, recorridos, encuentros sectoriales y actos de presentación de propuestas, en los cuales se encontró con más de 634 mil 500 personas a lo largo y ancho de esta capital en los últimos tres meses.

“En esta campaña hemos caminado incansablemente por toda la ciudad, hemos dialogado, hablado, con vecinos, con ciudadanos, en cientos de asambleas territoriales; hemos recorrido todas las alcaldías, he visitado todos los distritos de esta ciudad, he caminado sus calles, sus barrancas, sus mercados, sus pueblos originarios y también las zonas de conservación”, manifestó.

Sigue leyendo:

Embajada de Guatemala descarta que Clara Brugada sea guatemalteca

Claudia Sheinbaum cierra campaña presidencial junto a Los Ángeles Azules

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, señaló que en estos 90 días de campaña tuvo la oportunidad de presentar su Proyecto de Gobierno de manera directa a la población, el cual está basado en 26 ejes y más de 160 acciones que permitirán consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación y seguir haciendo de la Ciudad de México una capital de derechos y libertades.

De manera detallada, indicó que desde el primer día de marzo hasta hoy que concluye la campaña, realizó 102 asambleas territoriales, 5 recorridos, 18 eventos de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, así como 85 eventos sectoriales, donde visitó 210 colonias de la ciudad, eventos en los cuales pudo sentir la emoción de más de 634 mil 545 corazones de los asistentes que están felices porque la transformación de la Ciudad de México continuará y se refrendará el próximo 2 de junio.

Destacó que durante el tiempo de la campaña se reunió con la gran diversidad de sectores sociales que conviven en la Ciudad, como trabajadoras y trabajadores, sindicatos, transportistas, albañiles, activistas del medio ambiente, comuneros, comunidades indígenas, movimientos sociales, mujeres luchadoras, colectivas feministas y contra la violencia vicaria.

Así como con jóvenes universitarios, artistas, creadores, deportistas, locatarios de mercados, comerciantes, empresarios, desarrolladores inmobiliarios, banqueros, trabajadores de la cultura, comparsas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, mujeres empresarias, diplomáticos y representantes de medios de comunicación.

“En esta campaña hemos encontrado alegría y esperanza en las calles de la ciudad, la cual es heredera de la lucha justas y democráticas; me he encontrado con el pueblo y he refrendado mi vocación con los principios que definen a nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.