Juan José Frangie promete ganar por goleada

El candidato de Movimiento Ciudadano a la reelección como alcalde, Juan José Frangie, cerró campaña en la Plaza Juan Pablo II frente a la Basílica de Zapopan, agradeció al equipo de “alto rendimiento” que ganará el bicampeonato con diferencia de dos dígitos y que llevará a Zapopan “a otro nivel”. Invitó a los ciudadanos a cuidar a las niñas y los niños, a defender al municipio y salir a votar el próximo domingo.

“Si votaran los niños ganaríamos por goleada. ¿Y qué creen? ¡Vamos a ganar por goleada! Ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer… Aquí no hay lugar para improvisados, flojos, ni mediocres. A los zapopanos nos gusta construir, ir a la vanguardia… A los zapopanos: gracias, gracias y gracias. Gracias por su paciencia, por escucharnos, por recibirnos en sus casas, por pegar una calca, ponerse una playera y luchar por nosotros. Estoy muy agradecido con las muestras de cariño cuando más lo necesitaba. Ya tengo seis propuestas de matrimonio. Esas las voy a pensar después de que ganemos el día de la elección. Si algo he disfrutado de esta campaña es seguir cerca de ustedes. Hicimos de cada crucero una fiesta de la democracia”.

Desde Puerto Vallarta, donde cierra campaña hoy el candidato a gobernador, Pablo Lemus envió un videomensaje agradeciendo la oportunidad que los zapopanos le dieron para gobernar el municipio y se comprometió a defender a Jalisco y a celebrar juntos el triunfo el próximo domingo.

Verónica Delgadillo, candidata a la alcaldía de Guadalajara apuntó que aunque la perla tapatía en 500 años de historia nunca ha tenido una alcaldesa electa. Detalló que la línea fronteriza en 74 colonias no serán tierra de nadie, estarán cuidadas y los ciudadanos podrán acudir a cualquier servicio de atención médica: “Zapopan y Guadalajara no tienen fronteras, esas fronteras administrativas son invisibles. Trabajar al lado de un hombre como Frangie es una fortuna. Zapopan va a ganar con una ciudad hermana. Quiero que vuelvan a confiar y cuidar a Zapopan”, dijo.

Clemente Castañeda recordó que hace 12 años comenzó en Zapopan el movimiento naranja con un grupo menor a 20 personas para construir una alternativa ciudadana de la mano del actual gobernador, Enrique Alfaro. Como reto “plantamos un naranjo en el camellón que hoy da frutos para todos”.

Y destacó la famosa fiesta privada que habrían realizado los morenistas en el Instituto Cabañas: “Cada vez que hay un ataque se ve el miedo que nos tienen, por eso tenemos tantas diferencias. Yo no me avergüenzo de mis compañeras y compañeros porque sé que son gente de bien. Los de enfrente se avergüenzan de sus compañeros, como los del arbolito. Ellos solo se ponen de acuerdo para una borrachera, ya los vimos ayer. No se pueden poner de acuerdo para gobernar… por eso los vamos a mandar al basurero de la historia. ¿Qué sentido tiene votar por los inútiles que no le han servido a Guadalajara ni a Zapopan?”.

Manuel Romo, coordinador estatal del partido naranja, agradeció la pasión que militantes y simpatizantes han mostrado en mes y medio de campaña: “Esto aún no se ha acabado, necesitamos estar concentrados, han sido días difíciles, la última milla requiere mayor concentración, disciplina, entereza y mayor amor a Zapopan. Tenemos un adversario muy peligroso porque representa lo peor de la política en México, representa las mañas del PRI y el rostro violento de Morena. Movimiento Ciudadano está listo para defender a Jalisco, a Zapopan y a México”.

El candidato a diputado federal Manuel Herrera lamentó que en México los niños con cáncer estén muriendo por falta de medicamentos, el registro de 190 mil homicidios dolosos: “son una fábrica de miseria y no los vamos a dejar entrar a Jalisco y queremos que se vayan de México”.

Frangie criticó la fiesta privada morenista

Con respecto a la fiesta privada de Morena que terminó en borrachera según videos que circulan en redes sociales, en entrevista, el emecista Juan José Frangie destacó que “es la forma en que están actuando y las consecuencias. Nosotros seguimos trabajando, no queremos que entren ni a Zapopan, ni a la Zona Metropolitana, ni al estado. Es la realidad, así operan es el estilo del viejo PRI, antes podían hacer lo que querían, hoy la gente pide justicia, pide elecciones limpias y que se gane en las urnas”.

En el cierre admitió que se siente nervioso, que disfrutará de convivir en familia el fin de semana, el mismo sábado arribará a la Basílica de Zapopan.

“Nunca se deben de quitar los nervios, pero estoy muy contento. Que la gente salga a votar, que hagamos una fiesta democrática, que salgamos a las calles para demostrar que Jalisco es participativo, sobre todo que se guarde la calma, que estos contrincantes que tenemos no metan la violencia. Lo único que quiero es estar tranquilo para el día 2, salir a votar muy tempranito. El sábado vengo a la Basílica para decirle: ‘yo ya hice mi chamba y ahora le toca a ella’. Que nos apoye y que ella tome la decisión que crea conveniente para los zapopanos”.

