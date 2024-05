Movimiento Ciudadano descarta más declinaciones de candidatos a favor de adversarios en Edomex

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) descartó casos de declinaciones por candidatos de sus adversarios políticos a días de la jornada electoral, y acusó que el PRI es el verdadero esquirol de Morena, al sumarse a las filas de éste varios priistas, el último caso el de Alejandra Del Moral Vela.

El pronunciamiento lo emitió la presidenta del Consejo Estatal de MC, Ruth Salinas Reyes, luego de que su candidato por Toluca, Javier Albarrán, anunció su declinación a favor de la abanderada de “Fuerza y Corazón por Edomex”, Melissa Vargas Camacho.

Presidenta del consejo estatal de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes. Créditos: Especial

Ante medios de comunicación, la emecista precisó que su partido sigue firme en Toluca y en todo el Estado de México, porque recalcó que van solos en esta elección no con el PRI, PAN y PRD, ni mucho menos con Morena.

Y es que, aseguró, que son la tercera opción al no querer más corrupción ni más pobres, por lo que, enfatizó, que la única opción son sus abanderados empezando con su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez.

Por lo tanto Movimiento Ciudadano sigue aquí firme…que no confundan a la ciudadanía, Movimiento Ciudadano va sólo en la elección y no va a declinar Movimiento Ciudadano por ninguno de estos partidos”.

Salinas Reyes aseguró que el PRI es el verdadero esquirol de Morena, pues éste ha venido alimentando a sus filas, como pasó con Del Moral Vela, y otros cuadros que ahora están en las gubernaturas o como embajadores.

Retomó que desde la pasada elección estatal advirtieron que se había entregado al Estado, e insistió que el tiempo les da la razón.

Las sumas que tiene Morena vienen del PRI, los que están como embajadores son del PRI, los que están en sus gubernaturas son del PRI, entonces quién es realmente el esquirol de Morena, es el PRI”, manifestó.

Ruth Salinas Reyes aclaró que las declaraciones de su candidato en Toluca, Javier Albarrán son personales, por lo que insistió que se mantienen firmes con la planilla y en todo el estado.

Sin embargo, admitió que lo mantuvieron en la postulación pese haber signos antes de su declinación desde su pasado priista, que es yerno del dirigente municipal del PAN, que no arrancó campaña, no recogió el utilitario y no contestaba las llamadas.

Hoy este joven a quien defrauda es a su generación porque lamentablemente pues todos los jóvenes que hoy nos piden todos los días a gritos que haya un cambio generacional, que saquemos a la vieja política, pues hoy vemos que un joven actuó con las prácticas y mañas de la vieja política”, manifestó.

En Toluca había tres candidatos por la alcaldía, por lo que ahora sólo quedan la de “Fuerza y Corazón por Edomex”, Melissa Vargas Camacho, y el de “Sigamos Haciendo Historia”, Ricardo Moreno Bastida.