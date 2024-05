Así fue el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León: "Tengan la certeza: Dios está con nosotros"

"No tengan ninguna duda, vamos a ganar para dar no para quitar, vamos a ganar para compartir no para arrebatar, vamos a ganar para servir jamás para servirnos, vamos a ganar para escuchar jamás para insultar", dice.

Promete que "se va a acabar el odio, se va a acabar la división" y caminaremos todos como un sólo México.

Remarca que sabe cómo generar empleos y que en Monterrey a la gente le gusta trabajar duro para salir adelante.

"La esperanza ya cambió de manos, la esperanza es nuestra", dice y pide "votar con alegría" al tiempo que remarca que "en Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más".

"Tengan la certeza: Dios está con nosotros; si Dios está conmigo, quien contra mí", concluye al igual que horas antes lo hizo en el Estado de México, ondeando una bandera de México.