Clouthier, López Rabadán y Ballesteros realizan balance de campaña a seis días de las elecciones

A menos de una semana de la jornada electoral en la que alrededor de cien millones de mexicanos podrán salir a las urnas para definir a la persona que ocupará a la Presidencia, las candidaturas realizan sus balances finales de los tres meses en los que han tenido la posibilidad de realizar actividades proselitistas.

En entrevistas por separado con Salvador García Soto, tanto Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum; Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez, y Laura Ballesteros, coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Máynez, presentaron sus opiniones de cara al 2 de junio, y mostraron coincidencia en la importancia de que los ciudadanos participen en la histórica jornada.

Pide Tatiana Clouthier no confiarse y hacer realidad las tendencias

Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, destacó las encuestas que ponen adelante a las candidata por hasta 25 puntos, lo que dijo que muestra que la campaaña fue exitosa y la gente logró distinguir entre las propuestas de unos y otros.

A pesar de ello, urgió a que la gente no se confíe para que los números de las encuestas se vuelvan realidad y aseguró que desde la campaña de Sheinbaum trabajan para que se haga realidad.

Sobre los indecisos consideró que son alrededor de 20 por ciento y que son electores que toman decisiones al momento, pero la mayoría terminan decantándose por quien va arriba. Esto, dijo, debido a que se distribuyen en porcentajes similares a como lo hace el resto de los votantes. Sin embargo, reconoció que en algunos casos pueden tomar la decisión por algún evento del ámbito local, por lo que la diferencia podría acortarse.

Del mismo modo, consideró que muchos de estos indecisos son ciudadanos que no saben si van a votar o no, por lo que urgió a que se decidan y ejerzan su derecho sin importar cuál es la opción por la que se decanten.

Respecto a la inseguridad, consideró que se ha acrecentado debido a la concurrencia de procesos electorales en distintos estados, por lo que urgió a las autoridades electorales y de seguridad acciones para prevenirlo.

Finalmente se refirió a la adhesión de Alejandra del Moral, exmilitante priista, a la campaña de Claudia Sheinbaum y advirtió que es difícil entender qué motiva esta decisión tan cerca de la elección; pese a ello, rechazó dar una opinión pues admitió que no conoce a Alejandra del Moral.

Kenia López Rabadán asegura que hay esperanza

Por su parte, Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez consideró que la candidata ha hecho una gran campaña, pues hace dos años se veía "imposible detener esta destrucción" hasta que la candidata de "Fuerza y Corazón X México" surgió "de la sociedad civil" y fue arropada tanto por el PAN, el PRI, el PRD y la Marea Rosa.

Por ello, consideró que hoy México tiene un rostro de esperanza de saber que Gálvez está en la contienda.

Agregó que se cumplieron los objetivos de la campaña "sobre todo para México", pues afirmó que el país requiere un gobierno que dé certeza a emprendedores, que abrace a los ciudadanos y apoye a los jóvenes a contar con un patrimonio, pues acusó que los gobiernos de Morena buscan empobrecer a la gente para obtener su lealtad.

"Xóchitl quiere prosperidad y que los mexicanos puedan salir adelante", aseguró.

Por ello, llamó a que todos salgan a votar, pues consideró que "la gente cansada ya de este pésimo gobierno de López Obrador y la señora Sheinbaum ha dicho que va a continuar".

Respecto a las encuestas que dan ventaja para Claudia Sheinbaum consideró que son pagadas y cuchareadas, por lo que dijo que no les preocupan.

Finalmente, consideró que la decisión de sumar a Alejandra del Moral por parte de Claudia Sheinbaum exhibe que están "preocupados" y consideró que es "una mala broma" que Morena señale la posibilidad de compra del voto por parte de los partidos que integran la oposición, pues recordó que Morena tiene "todo el poder, todo el dinero", y han ocupado a los servidores de la nación "para amenazar a la gente".

Laura Ballesteros: MC está en segundo lugar en 20 estados

Por su parte, Laura Ballesteros, coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la campaña emecista ha tenido un crecimiento exponencial y una tendencia de ascenso imparable, por lo que aseguro que de acuerdo con mediciones internas ya se encuentran por encima de la alianza en 20 estados.

"Nosotros irrumpimos en la elección a la buena y planteamos una tercera vía", dijo y agregó que "demostramos que lo que quiere la gente es futuro" por lo que estimó que cerrarán con fuerza.

Ballesteros explicó que Movimiento Ciudadano es la única alternativa pues no entró al juego de la polarización, que es algo que no desea escuchar la ciudadanía.

Destacó que la candidatura de Máynez es feminista y advirtió que la llegada de una mujer a la Presidencia no garantiza que haya una agenda en la materia

"Tenemos un gran candidato, tenemos un gran movimiento, tenemos propuestas. La gente no quiere polarización, sino diálogo", dijo.

Asimismo, dijo que Máynez se ha convertido en un fenómeno entre las juventudes pero no sólo por su presencia en redes sociales, sino porque ha sido la campaña presidencial que más universidades ha visitado en la historia. En ese sentido, afirmó que los jóvenes no son apáticos a la política, sino que simplemente no están interesados en la "vieja política".