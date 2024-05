Triunfaremos contra ilegales desvíos de recursos federales a campañas de Morena: Renán Barrera

Renán lamentó que los recursos públicos destinados a la alimentación de la gente más vulnerable del estado estén siendo desviados por funcionarias de la delegación del Bienestar en Yucatán. IG / @renanbarreraconcha

“Con el respaldo de todos los yucatecos de bien, derrotaremos a quienes han implementado la escandalosa red de millonarios desvíos de recursos para combatir la pobreza desde la Delegación del Bienestar para favorecer a los candidatos de Morena que hizo público el periódico Reforma esta semana”, aseguró el candidato a la gubernatura por el PAN, PRI y Nueva Alianza, Renán Barrera Concha.

Indicó que es lamentable que los recursos públicos destinados a la alimentación de la gente más vulnerable de nuestro estado estén siendo desviados por funcionarias de la delegación del Bienestar en Yucatán, como Martina Silvia Gutiérrez y Dánica Flores Chan, quienes desde esa dependencia encabezan una compleja operación desviando recursos y pagando sueldos, viáticos, gasolinas, camionetas y computadoras para favorecer ilegalmente a sus candidatos, especialmente al candidato a gobernador de Morena.

Sigue leyendo:

Asegura FGE de Quintana Roo drogas tras realizar siete cateos conjuntos en Cozumel y OPB en coordinación de las Fuerzas Federales

Ciclón Tropical Alberto: ¿cómo va el desarrollo del fenómeno en costas mexicanas?

“Esos desvíos de recursos públicos a las campañas y eventos de Morena son ilegales, inmorales y lamentables, lo que también refleja actos desesperados por parte de nuestros adversarios, pero no se los vamos a permitir, porque aquí en Yucatán, las elecciones las ganaremos a la buena, con el respaldo y la voluntad de la. ciudadanía”, afirmó.

Asimismo, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN), anunció recientemente través de una rueda de prensa que encabezó el presidente estatal Asís Cano Cetina, que denunciarían a Morena ante la las Fiscalías General de la República y del Estado, por el uso indebido de dinero público y coacción al voto.

Renán Barrera llama a defender Yucatán y cuidar el voto en Valladolid

Barera Concha destacó que, con el voto de confianza de todas y todos, este 2 de junio aseguraremos un mejor Yucatán. FOTO: Especial

En el Oriente del estado, el candidato a gobernador Renán Barrera, dijo ante el respaldo y emoción de los miles de vallisoletanos que asistieron al cierre de campaña distrital, que vienen los mejores 6 años para Yucatán, porque gobernará de la mano de las y los yucatecos, para que nuestro estado siga siendo libre y seguro, y afirmó: ¡Este 2 de junio, a votar parejo, a votar por la libertad y a votar por los candidatos del PRI, PAN y Nueva Alianza!”.

Destacó que, con el voto de confianza de todas y todos, este 2 de junio aseguraremos un mejor Yucatán, con más seguridad, y convocó a evitar que en este estado llegue la violencia y el crimen organizado. Además, expuso que las y los yucatecos podrán acceder a un sistema de salud gratuito que será el nuevo Seguro Popular, así como a más trabajos mejor pagados.

“Es muy claro lo que va a suceder el próximo domingo 2 de junio en esta elección. Tenemos dos caminos diametralmente opuestos. Elijamos garantizar y conservar un Yucatán con seguridad, donde podamos tener acceso a la salud y vivir con tranquilidad”, expresó.

"Aquí en Yucatán Morena no tiene lugar": Renán Barrera

Subrayó que, de cara a las próximas elecciones en el estado, no hay que quitar el dedo del renglón y afirmó: "Aquí en Yucatán lo decimos fuerte y claro, Morena no tiene lugar, porque han destruido la sociedad mexicana, dividen, lastiman y polarizan al pueblo mexicano y representan sus ambiciones personales y no las causas legítimas de un movimiento de partido", aseguró.

Finalmente, agradeció a la gente que lo apoyó a lo largo de exhaustivos días de recorrido por el interior del estado, en los que ha replicado su mensaje de unidad y petición al voto para cuidar Yucatán. Por ello, dijo que esa unidad es la que sin duda los llevará al triunfo y lograrán ganar la gubernatura del estado.

"Amigas y amigos, está por venir lo mejor para los municipios del interior de Yucatán y recuerden que la unidad es requisito para poder salir adelante, porque solamente unidos gana Yucatán. Esta elección sin duda nos demostró que, más allá de los partidos, religiones y simpatías futbolísticas, primero está Yucatán y lo que nos une es la bandera yucateca. ¡Vamos a votar y vamos a ganar! ¡Arriba Valladolid y Yucatán!" enfatizó.

Esta mañana, Renán Barrera Concha encabezó un volanteo en la avenida Quetzalcóatl, en donde saludó a las y los automovilistas y motociclistas que transitaban por la zona, y los invitó a participar en las próximas votaciones y a depositar su confianza en la candidatura común PAN, PRI y Nueva Alianza que él encabeza.

Renán Barrera es la mejor opción para Yucatán: Rubí Argelia

Renán Barrera ha demostrado una gestión pública eficiente y una dedicación incansable, destacó la diputada. FOTO: Especial

La Diputada de Morena, Rubí Argelia, reconoció en un video que Renán Barrera es la mejor opción para Yucatán, en donde externó su reconocimiento al candidato a la gubernatura de Yucatán, "porque, como muchos de los yucatecos y yucatecas, hemos tenido la oportunidad de observar su trabajo y puedo afirmar con confianza que su liderazgo y compromiso con el estado son inigualables."

Renán Barrera ha demostrado una gestión pública eficiente y una dedicación incansable a mejorar la calidad de vida de los yucatecos, pues ha sido alcalde en tres ocasiones de la ciudad más importante de nuestro estado, que es Mérida, continuó Rubí Argelia en su mensaje.

"Por ello, creo firmemente que sus políticas y visión para el futuro son lo que Yucatán necesita en este momento crucial, porque necesitamos conservar el rumbo de nuestro estado y seguir siendo un referente de seguridad y calidad de vida a nivel nacional."

Es por esto que, sin dudarlo, afirmo que Renán Barrera es el candidato mejor preparado y listo para hacerle frente a una encomienda tan grande como lo es la gubernatura del estado. Es por eso que mi equipo, mi estructura y yo nos unimos a la labor de cuidar y defender nuestro estado, y este 2 de junio ¡Vamos con Renán Barrera!, concluyó Argelia en el clip.

MYPR