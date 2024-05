No va a pasar la compra, advierte Sheinbaum en cierre de Yucatán

Ante 60 mil simpatizantes, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, advirtió que la compra del voto no los va a mermar el 2 de junio.

En el Monumento a la Patria, la morenista hizo énfasis en el caso de Yucatán, donde tampoco pasará la amenaza.

"No va a pasar la compra del voto, en Yucatán no va a pasar la amenaza, no va a pasar la calumnia; el pueblo de Yucatán va a decidir por la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México", declaró.