Claudia Sheinbaum ofrece programa de vivienda para jóvenes; fake news, por desesperación de la oposición

Un programa de vivienda para los jóvenes fue uno de los planteamientos de la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en su visita a Naucalpan, en el Estado de México.

En el día 85 de campaña, la morenista encabezó un mitin en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, donde explicó en qué consiste la estrategia para este sector poblacional. "Los invito el 29 de mayo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México a nuestro cierre de campaña, ha sido una campaña extraordinaria, quiero agradecerles a todas y a todos el apoyo", comentó en un video difundido en redes sociales.

"Estamos modificando la ley y la Constitución para que el INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) pueda construir nuevamente casas de interés social, accesibles.

"Y que los jóvenes pueden rentar primero las viviendas a precios accesibles y después, si quieren adquirir la vivienda, acumular sus rentas como parte del engache para después adquirir la vivienda a un precio accesible", detalló.

La candidata aclaró que en las redes sociales han circulado fake news (noticias falsas) de todo tipo. "Están tan desesperados que ya no saben ni qué inventar, estaba viendo en las redes sociales que dicen que vamos a cambiar la Constitución para cambiar la propiedad privada, háganme favor, ¿lo han oído?

"Ayer que veníamos de Monterrey, un señor se me acercó en el aeropuerto y me dijo: ¿oiga que usted quiere quitar la propiedad privada? ¡Falso! Pues, ¿dónde lo escuchó? Pues es que son estas noticias falsas que quieren engañar a la gente o que vamos a cerrar las iglesias, imagínense nada más, ¿verdad que lo han oído? Absurdo, falso, ridículo, pero ya no saben ni qué inventar porque vamos 25 puntos arriba en la encuesta", informó.

También explicó sus propuestas de programas sociales, en caso de obtener la victoria el 2 de junio próximo. En el evento la acompañaron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; los aspirantes al Senado por el Estado de México, Mariela Gutiérrez e Higinio Martínez; así como el candidato a presidente municipal por Naucalpan, Isaac Montoya.

Mañana, la candidata continúa con sus actividades: cierra campaña, con las aspirantes a las gubernaturas, en Veracruz, Puebla y Morelos.

