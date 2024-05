VIDEO: Grupo Bronco emite declaración tras desplome de escenario en San Pedro Garza

La noche de este miércoles, el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, se convirtió en tragedia cuando el escenario colapsó.

El incidente dejó un saldo de al menos 54 personas heridas y cinco fallecidos.

El grupo musical Bronco, que estaba programado para cerrar el evento con su presentación, decidió emitir un comunicado en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus fans y familiares.

"Estamos bien, nuestro staff así como nosotros estamos perfectamente bien", afirmó Guadalupe Esparza, vocalista de la banda.

La tragedia les ha afectado emocionalmente

Esparza lamentó profundamente lo sucedido, asegurando que no tienen información adicional sobre el incidente y expresando sus condolencias a las víctimas: "Son cosas que están fuera de uno. Nosotros no sabemos absolutamente nada y solo deseamos que nuestros fans y las familias que fueron a este evento estén bien y no haya más que lamentar".

El grupo reconoció que la tragedia les ha afectado emocionalmente. "Estamos tristes por la situación, por no haber podido estar frente al público y por quienes, desgraciadamente, se encontraban en el momento del derrumbe", expresó Esparza.