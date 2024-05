Sinaí Lugo, candidata del PRI en Otzolotepec, rechaza dejar contienda electoral tras atentado

Tras ser víctima de un atentado a balazos, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Otzolotepec, Sinaí Lugo Vargas, advirtió que no se bajará de la contienda y que seguirá su campaña con las medidas necesarias al formalizar la denuncia por los hechos.

Acompañada de su equipo de campaña, la priista emitió el mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la respuesta de las autoridades estatales y el apoyo que una familia le brindó para resguardarse en su vivienda después de los balazos a su camioneta.

Condenó la agresión y lamentó que en otros procesos electorales no habían vivido una jornada tan violenta como la que se ha registrado en los comicios en curso.

Pese al ataque en su contra, Lugo Vargas dijo que esta fuerte, por lo que no se “rajará”, ni se bajará de la contienda, y seguirá con los trabajos hasta el último día de la campaña, con el mismo equipo de trabajo. Aunque reconoció que tiene preocupación por la ciudadanía.

Estamos muy cerca de la jornada electoral y quiero cerrar diciendo algo yo no me voy a bajar de la contienda, yo no me voy a rajar, yo voy a seguir trabajando fuerte con las medidas necesarias porque yo creo en las instituciones, en la justicia”, manifestó.