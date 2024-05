Morena tendrá representantes en casi 100% de las casillas; es el único partido en lograrlo: Mario Delgado

Mario Delgado, presidente de Morena, afirmó que este partido será el único que tendrá representantes en el 100 por ciento de las casillas electorales en el país para las elecciones del 2 de junio.

En su cuenta de “X”, el dirigente nacional de Morena, indicó que se terminó el plazo establecido por el Instituto Nacional Electoral para el registro de la estructura de defensa del voto de todos los partidos políticos.

Indicó que de acuerdo al reporte oficial del INE, en el "PRIAN" no encontraron representantes para cubrir ni siquiera el 50 por ciento de las casillas, lo que atribuyó a su desprestigio.

"Por el lado del PRIAN, es tal su desprestigio que no pudieron encontrar representantes para cubrir ni la mitad de las casillas. Su campaña de mentiras y calumnias no está convenciendo nadie. Su campaña de mentiras y calumnias no está convenciendo nadie”.