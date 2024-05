Mario Delgado reitera llamado al voto masivo para evitar impugnaciones de la oposición

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que la oposición conformada por el PAN, PRI y el PRD, van a querer ganar con impugnaciones la Presidencia de la República en las próximas elecciones del 2 de junio.

En conferencia de medios, Delgado Carrillo llamó a los simpatizantes de la Cuarta Transformación a que acudan a las urnas para lograr una gran diferencia en las preferencias electorales para blindar el triunfo de Claudia Sheinbaum y evitar la intención de impugnar el proceso de definición de quién gobernará a México, los próximos seis años.

El llamado a todos los militantes, a todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación, a que voten porque lo importantes es mantener una diferencia muy grande con el segundo lugar porque ya sabemos que van a salir con impugnaciones, van tratar de robarse en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas; el mejor antídoto para eso, es una diferencia muy grande, ya vimos cómo se juntó la Presidenta de la Corte con “Alito” Moreno en los oscurito, entonces, no vaya a ser, no sabemos que están planeando, lo mejor es blindarse con voto masivo”, indicó.