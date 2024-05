El Presidente de Morena, Mario Delgado, rechazó las afirmaciones de Xóchitl Gálvez de estar coludido con una red de huachicoleros y de que lo estén investigando en Estados Unidos por una presunta relación con Sergio Carmona, señalado como "el Rey del Huachicol".

Afirmó que la senadora panista con licencia, miente con mucha facilidad, por lo que insistió que todo son calumnias. Por ello, retó a Gálvez Ruiz a que presente pruebas de sus dichos realizados en el pasado debate presidencial.

Todo es mentira, todo es falso. Yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas, primero de ese negocio multimillonario que ella dice, en el que yo estoy involucrado de huachicol, y segundo a que las autoridades de los Estados Unidos me están investigando por esa razón. Ya sabemos de ella que miente con mucha facilidad.

Sigue leyendo:

Mario Delgado: "Estamos listos para lo que será una elección histórica"

Advierte inconsistencias en dichos de Gálvez

Delgado Carrillo, relató en conferencia de medios que, para aclarar los hechos, pidió, por transparencia, a la Agencia Federal de Aviación, que verificará a información de las acusaciones con los datos del avión, la fecha en que presuntamente llevó a cabo el viaje en dicha aeronave, propiedad de Carmona, y en la respuesta, se da cuenta que a información publicada es falsa.

“Da información primero de que el vuelo no es a la Ciudad de México, es un vuelo entre los Cabos y Culiacán, pero, además, lo más importante es que dice, no se estableció nombre alguno de pasajeros a bordo, y me dan una copia del plan de vuelo original”, expuso.

Al rechazar que tenga barcos en el Golfo de México llenos de huachicol, esperando traerlos a México, dijo que, con esta prueba, se revela que la información que apareció en un medio de circulación nacional, es decir, la bitácora de vuelo, fue alterada para construir una nota falsa en la que lo involucran en negocios del robo y venta clandestina de hidrocarburos.

Señala a Cabeza de Vaca de estar detrás de acusaciones

Acusó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de estar involucrado en estas acusaciones y de retomar el asunto, ya que está enojado porque se quedó sin su curul plurinominal luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo bajó de las listas de candidatos, al ser un delincuente prófugo.

Mario Delgado, reviró y señaló que el empresario tamaulipeco, vinculado al tráfico de hidrocarburo, y quien fue asesinado en noviembre del 2021, tuvo contratos en el gobierno de Cabeza de Vaca, por lo menos dos: uno con una empresa Joser, por 199 millones y Grupo Industrial Permat, 136 millones de pesos.

El líder nacional de Morena, argumentó que, si las autoridades americanas lo estuvieran investigando, no habría podido viajar a Los Ángeles, acompañando a la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, para reunirse con los mexicanos que viven en la ciudad californiana.

“Es una calumnia más ¿Qué dice también la candidata del PRIAN?, que me están investigando, pues miren, si me estuvieran investigando, pes no hubiera podido ir a los Ángeles, acabo de estar en Los Ángeles, en un evento con la Doctora Sheinbaum, yo también subí un video; este es el evento en el teatro Million Dollar, estuvimos con los paisanos”, indicó.