Michelle Núñez, candidata a la reelección en Valle de Bravo, denuncia amenazas en su contra

Michelle Núñez Ponce, alcaldesa con licencia de Valle de Bravo, quien busca la reelección como candidata de “Sigamos Haciendo Historia”, denunció supuestas amenazas en su contra por parte de la alcaldesa en funciones, Magdalena Rodríguez.

Este caso se suma a otros en la zona sur que fueron revelados por diversos partidos ante el árbitro electoral. Además, los atentados en Ocoyoacac y Otzolotepec, que ocurrieron en las últimas 48 horas.

Sigue leyendo:

Sinaí Lugo, candidata del PRI en Otzolotepec, rechaza dejar contienda electoral tras atentado

Condena IEEM atentado sufrido por candidata en Ocoyoacac cuando se dirigía a debate

En sus redes sociales, Núñez Ponce exhibió una supuesta conversación de Magdalena Rodrìguez, en la que advierten que se hace alusión a su persona.

“Les compartí una publicación es una conversación de la presidenta municipal por Ministerio de Ley en donde hace comentarios acerca de qué me va a levantar y quiero decirles que si algo me sucede a mí, a mi familia, a mis hijas, a mi mamá, mi papá o a mis hermanos a ella directamente responsable por lo que nos pueda suceder”, indicó.

Señaló que la alcaldesa por Ministerio de Ley ha emprendido una guerra sucia en su contra y retomó que no ha podido pagar a los servidores públicos del municipio.

“Yo no sé por qué está actuando de esa manera, pero si quiero decir que si algo me llega a suceder pues directamente la hago responsable; el dinero está dentro de la tesorería yo no he tomado un solo peso. Yo le pido que deje de mentir que deje de difamar que enfrente que haga y honre ese nombramiento en beneficio de las y de los Vallezanos y que se ponga a trabajar”.