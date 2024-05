Lo que está en juego es la democracia, Morena quiere apoderarse del INE: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por el PAN, PRI y PRD dijo que en las elecciones del 2 de junio está en juego la democracia y que de ganar Morena ya no habrá elecciones libres.

Lo que está en juego es la democracia, eso es lo que está en juego. Estos de Morena quieren apoderarse de INE para que ya no haya elecciones libres. La señora Sheinbaum dice que el 2 de junio es un trámite ¿Saben dónde es un trámite? En Venezuela. ¿Dónde es un trámite? En Rusia, en Nicaragua, en Cuba, aquí no es un trámite. Aquí vamos a ganar con votos.

Durante un mitin desde Gómez Palacio, Durango., la candidata presidencial consideró que el Plan C es un "peligro para la democracia", por lo que llamó a la movilización de sus simpatizantes en los días que faltan para la elección.

Claudia, con su Plan C, es un peligro para la democracia. Por eso tenemos que esta semana que falta todos movilizarnos. Nosotros no tenemos los millones, yo nada más veía la cantidad de publicidad de ellos. Yo no tengo los millones de pesos de ella, ¿Pero saben que tengo? Millones de corazones de ustedes.