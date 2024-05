Claudia Sheinbaum "le va a entrar de fondo a profesionalizar las policías estatales y municipales": Arturo Ávila

Arturo Ávila, candidato a diputado por Morena y vocero de Claudia Sheinbaum, aseguró que para atender a fondo el tema de la seguridad en México es necesario la corresponsabilidad entre los diferentes actores políticos, tanto federales como estatales, ya que es fácil desentenderse, así lo declaró en entrevista con Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio.

Cuestionado acerca del repunte de la inseguridad que prevalece en gran parte del territorio nacional, el aspirante morenista indicó que hay que asumir la responsabilidad aquellos funcionarios que hasta el momento no han querido colaborar con el Gobierno federal, y para ejemplificar citó al actual gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez:

"De las cifras de homicidios dolosos, solo Guanajuato, Chihuahua y Jalisco le aportan el 25% de los números (a las cifras federales), no hay que aventar responsabilidad, hay que atender el tema. Un gobernador que solo ha asistido una sola vez al Gabinete de Seguridad, es alguien a quien le importa un pepino la seguridad", enfatizó.

La estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum

Ávila aseguró que la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum "le va a entrar de fondo a profesionalizar las policías estatales, municipales. FOTO: IG / @arturoavila_mx

Arturo Ávila aseguró que la estrategia de seguridad que implementó Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue un éxito ya que en la capital se redujeron delitos como el homicidio y los crímenes de alto impacto respecto a la administración de Miguel Ángel Mancera.

Esto sumado a que se mejoró la percepción de seguridad entre los ciudadanos. "Buscamos entrarle al tema, quitándole el matiz político y entrarle con una verdadera estrategia de seguridad que atienda las causas sobre todo, porque son el vehículo más importante que atender", aseguró el candidato en El Heraldo Radio.

"Es buscar que nuestros jóvenes no entren al crimen organizado. Hay muchas maneras de hacerlo, el gobierno de Claudia Sheinbaum dio resultados y ahí está la prueba", acotó. Como ejemplo de los aciertos en el tema de seguridad federal, Ávila mencionó el caso de la Guardia Nacional, la cual "ha venido en corresponsabilidad a ayudar a atender el problema, no es en vano que tiene un 83% de aprobación de la ciudadanía. Vino a solucionar un problema de una policía federal que estaba coludida y que había caído en manos de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, y que no atendía los temas de seguridad."

Finalmente, el morenista aseguró en que la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum "le va a entrar de fondo a profesionalizar las policías estatales, municipales. Tiene que haber comunicación, si no se asume el problema en el que todos tenemos que participar, no podemos solucionarlo", concluyó.

