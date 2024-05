'Chema' Tapia presenta denuncias contra dos diputados federales por difamación

Debido a la guerra sucia en su contra, “Chema” Tapia, candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), presentó denuncias por daño moral, amenazas, difamación y extorsión.

De manera específica, la querella señala al diputado federal Enrique Sosa y a Felipe Fernando Macías.

Chema Tapia asegura que las encuestas muestras “una ventaja irreversible que va creciendo día con día. El cambio y la transformación ya nadie la para en Querétaro”.

Ante los señalamientos, sostiene que, durante su desempeño como funcionario público al frente del FONDEN, no tenía dentro de sus atribuciones el manejo de recursos.

Resaltó que todas las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyeron sin ninguna observación.

El candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena, Verde y PT pidió a la FGR un informe oficial para conocer si existían carpetas iniciadas en su contra por cualquier tipo de delito, y la institución contestó que no existe ninguna en la que se encuentre relacionado, o detente la calidad de indiciado o imputado.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado similares acusaciones a lo largo de su vida, por lo que enfatizó que estas tácticas son típicas cuando un movimiento popular gana terreno. “La calumnia que no mancha, tizna”, sostuvo y agrega que con Chema se toparon con pared.

La verdad y la justicia van a salir adelante. Tenemos la frente en alto y la firme convicción de que Querétaro estará en mejores manos y que merece un futuro libre de corrupción y lleno de oportunidades para todos. Juntos, lograremos que la Cuarta Transformación sea una realidad en nuestro querido municipio. Y desde aquí les digo que ni me vendo, ni me rajo ni me bajo”, destacó Chema Tapia.