Acusan detención arbitraria de funcionario de Chema Tapia por repartir propaganda en Querétaro

Chema Tapia, candidato de Morena, PT y PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, denunció que su representante ante el Instituto Electoral de Querétaro, Iván Reyes, fue objeto de una detención arbitraria por elementos de la Policía Municipal, mientras repartía propaganda.

De acuerdo con el equipo del candidato morenista, los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas de este miércoles cuando miembros de la campaña de Chema Tapia que se trasladaban en una camioneta particular fueron detenidos por elementos de la policía municipal sin razón alguna.

Sigue leyendo:

Organización "Por ella, por todas" llama a las mujeres de Querétaro a respaldar a Claudia Sheinbaum

"Vamos a ganar Querétaro con Chema Tapia": Manuel Velasco

Aseguran que funcionarios ordenaron su detención

Los elementos policiacos municipales sometieron, esposaron y subieron a una patrulla a Reyes, por repartir propaganda electoral de Chema Tapia, candidato de la alianza Morena, PVEM y PT.

Los elementos de la policía municipal no dieron a conocer la causa por la que fue detenido el funcionario; sin embargo en el punto funcionarios públicos estatales solicitaron a los uniformados presentarlos ante el juzgado cívico.

Los miembros del PVEM denunciaron que los funcionarios los venían siguiendo desde calles atrás y pidieron ayuda a los elementos policiacos para detenerlos.

“Los policías municipales no me dicen porque estoy detenido, solo por estar repartiendo propaganda electoral de mi partido y mi candidato, pero no me dicen la razón, solo porque los funcionarios que nos venían siguiendo por repartir propaganda se los indicaron”, comentó Iván Reyes.