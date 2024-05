Candidata Nancy Valdez denuncia que ataque armado en su contra no es primera agresión

A 24 horas de ser víctima de un atentado armado, la candidata de la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, reveló que no es la primera agresión que sufre ella o su familia, aunque no pidió protección porque no pensó que llegarán a tanto, aunque, sentenció que no la debilitan sino la hicieron más fuerte.

Lo anterior lo expresó en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, quien la respaldó y advirtió que llegarán a las últimas consecuencias y que seguirán con la campaña, pero con cautela.

En sus primeras palabras tras la agresión, Valdez Ruiz compartió que sólo vio dos cascos negros cuando ya los disparos habían impactado el carro y la reacción que tuvo fue tirarse al piso del carro.

Yo solamente vi a dos cascos negros, los impactos ya estaban en el carro, lo único que hice fue bajarme por impulso, por bajarme hacia la parte del piso del carro. Y el carro siguió, aceleró hasta parar en el restaurante que está en Jajalpa”, narró.

La candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” manifestó enojo porque admitió que este atentado no es la primera agresión en su contra y su familia, incluso, ya hay dos denuncias porque en su etapa como titular del DIF de Ocoyoacac era vigilada por diversas personas.

Aunque, en la campaña la primera advertencia que le dieron fue a través de su equipo de campaña, a quienes les pidieron de manera amenazante que le bajarán.

A mi equipo, de manera verbal, de manera directa, que le bajaran, que se calmaran que no le suban a su... Hubo una previa cuando yo estoy arriba y lo que dije esta contienda se gana con el electorado no de esta manera”, indicó.

Nancy Valdez admitió que pese a estos antecedentes no pidió medidas de protección, porque nunca pensó que llegaran a tanto. Negó en pronunciarse quién podría estar detrás del caso, porque dijo que eso le toca a las autoridades.

Y aclaró que no la hacen débil, sino fuerte, por lo que seguirá adelante y que su campaña ha crecido con base de trabajo, más no de corrupción.

Cuando ha habido agresiones la respuesta es trabajo; decirles que las elecciones se ganan con votos, las elecciones no se ganan así (con ataques)”, indicó.

Y quiero decirles que esto no me hace más débil, todo lo contrario, sé que somos la mejor opción para Ocoyoacac, y que vamos a seguir adelante”.

