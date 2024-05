Santiago Taboada se compromete a mantener programas sociales en Iztapalapa y a solucionar la problemática del agua: “Quiero que dejen de depender de las pipas"

Durante su visita a la alcaldía Iztapalapa, vecinos de la colonia La Polvorilla manifestaron a Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, su preocupación por los problemas que sufren diariamente de agua, salud y seguridad, así como la escrituración de sus predios.

“Ya perdí la cuenta de las veces que he estado en Iztapalapa, no hay alcaldía que más haya visitado y eso me compromete… Una de las cosas que dije en el debate, que acaba de pasar el domingo, es que le íbamos a entrar a la regularización de los predios, fui el primer candidato en decir, y después, como siempre, la candidata de Morena, que dice que gobernó Iztapalapa, apenas se acordó de los predios”, destacó.

“Ya perdí la cuenta de las veces que he estado en Iztapalapa, no hay alcaldía que más haya visitado y eso me compromete", declaró Santiago Taboada Foto: PAN

El candidato se comprometió también a llevar servicios públicos de calidad a esta zona de la ciudad, la cual, lamentó, vive en el abandono desde hace muchas administraciones, “estoy aquí para hacer un compromiso de inmediato para lograr dar servicios de agua potable, escrituración, electrificación, en los primeros 100 días de mi gobierno a la Magueyera, a Degollado, a Polvorilla y a 26 de Julio. ¡En Iztapalapa van a vivir mejor con el gobierno de Santiago Taboada!”.

El abanderado del PAN, PRI y PRD, entre porras y manifestaciones de apoyo recorrió las calles de esta colonia, donde constató de primera mano, las necesidades de los habitantes de Iztapalapa, por lo que pidió no cerrar los ojos a la realidad que viven los chilangos en la zona oriente, donde no hay agua, drenaje, iluminación y seguridad. “Quieren decir que Iztapalapa está bien. A Iztapalapa le hace falta mucho apoyo y les quiero decir que ese es mi compromiso con Karen, quiero decirles que sí hay compromisos puntuales para hablar de atender la desigualdad e inseguridad”.

Por ello, refrendó que por cada patrulla de Blindar Iztapalapa que ponga Karen Quiroga, candidata de la alianza a esta alcaldía, él enviará una más para cuidar a los vecinos, además de implementar un programa para tratar y reutilizar el agua y garantizar el abasto. “Yo lo que quiero es que Iztapalapa tenga agua en la llave, que dejen de depender de las pipas de agua, porque el problema de depender de ellas es que es el agua más cara que se paga, por eso se los digo, vamos a hacer la mayor inversión de la historia en Iztapalapa”.

Santiago Taboada reiteró que los programas sociales, tales como el salario rosa chilango, médico en tu casa, medicinas gratuitas y seguro popular, entre otros, no van a desaparecer en su gobierno, “no solamente no los vamos a quitar, los vamos a mejorar… Vamos a demostrarles como sí se pueden hacer mejor las cosas. Nos quedan 15 días para lograr el cambio en la ciudad. Hemos recorrido durante más de 90 días a Iztapalapa y quiero pedirles que estén listos para el cambio, estén listos para mejorar las cosas aquí en Iztapalapa y en toda la Ciudad de México”.