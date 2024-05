"Queremos un Coyoacán incluyente e igualitario": Giovani Gutiérrez

Los gobiernos tienen la obligación de velar por el cuidado de los derechos de las y los ciudadanos, pero también tienen la responsabilidad de cumplir con el principio de servir sin distingos, en unidad y eso es lo que hicimos en dos años y medio, por eso, pido su confianza para que puedan elegir a este proyecto que incluye y no por uno que divide y siembra mentiras y encono, sostuvo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la Coalición Va X La CDMX.

En sus recorridos de este jueves por la noche en Villa Quietud así como en las visitas de este viernes en Ampliación San Francisco, el candidato de la Coalición puso en alerta a los ciudadanos a quienes les dijo se mantengan atentos, pues los adversarios, al notar que se encuentran derrotados, han comenzado a sembrar odio con un discurso de fraude electoral, el cual es absolutamente falso.

Visión de futuro, un proyecto incluyente

“En 2021 ganamos limpio en las urnas. Fui uno de los 18 candidatos con mayor número de votos no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Aquí se gana con la razón, con la propuesta, con un proyecto de futuro. Enfrente quieren construir una narrativa de odio, ganar con mentiras y, con encono, hablar de un fraude que no ha existido, ni existirá. En 2021 les dimos una lección de democracia, y este 2024 las y los ciudadanos de Coyoacán, les vamos a repetir la dosis”, dijo el aspirante a gobernar Coyoacán.

Gutiérrez Aguilar también indicó que el proyecto que presenta a la ciudadanía es uno con visión de futuro, de modernización, de defensa de derechos, de igualdad y de equidad, así como un proyecto incluyente en donde cabemos todos.

“El clasismo no tiene cabida aquí en Coyoacán, ni el racismo ni el divisionismo. Aquí hemos trabajado para todas y todos. Somos unos convencidos del respeto a las voluntades, a las creencias, a las preferencias sexuales, a las convicciones religiosas o no religiosas. Aquí tienen cabida todos los que piensan diferente. Aquí hay unión y vocación de servicio. El rencor en el vocabulario, el odio expresado en actitudes y palabras, son de otra candidata. La angustia de verse perdidos, ha exacerbado sus ánimos. Las mentiras no les van a alcanzar para llenar las urnas”, indicó Gutiérrez Aguilar y mucho menos la falsa idea de un fraude electoral.

Por la noche se reunió con vecinos de la colonia Emiliano Zapata.

