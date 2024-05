"Comprometidos con las madres de familia imparables": Giovanni Gutiérrez

Ser madre no tiene por qué representar una desventaja en nuestra sociedad, por el contrario, ser madre de familia representa lucha, valor y compromiso y en Coyoacán así hemos reconocido a las mamás, indicó Giovani Gutiérrez, candidato de la Coalición Va X La CDMX quien dijo que se han emprendido acciones para brindarles condiciones de igualdad y respeto.

“Aquí en la alcaldía, durante la siguiente administración, vamos a seguir trabajando por espacios de respeto, dignos, para que ellas ocupen los puestos y los espacios que, por equidad e igualdad, les corresponden. Mientras estuve al frente una de las primeras acciones que emprendimos fue la firma del compromiso 3 de 3: no deudores alimentarios, no acosadores, no a violentadores familiares y lo vamos a ratificar”, anunció.

Una política que brinde los requerimientos para su desarrollo

Gutiérrez Aguilar indicó que, para lograr un trato igualitario, equitativo y de respeto a las mujeres y a las madres de familia, se continuará una política que brinde los requerimientos para su desarrollo en plenitud.

“En este gobierno se rehabilitó, por ejemplo, el edificio administrativo de Caballo Calco no. 22 el cual estaban en condiciones terribles. Cuando fui alcalde se decidió invertir para que todas y todos contaran con un espacio digno y seguro. Este lugar cuenta con espacios para el consumo de alimentos, con servicios sanitarios decorosos, con lactario, así como un entorno limpio y ordenado para quienes ahí laboran”, comentó.

"Las mujeres en Coyoacán seguirán imparables"

Además, Coyoacán también ha sido punta de lanza en acciones para las mujeres como ferias del empleo para ellas, atención médica gratuita con el seguro popular coyoacanense, con mastografías gratuitas para prevención y atención de cáncer, con la recuperación de estancias infantiles donde estén seguros sus hijos.

“Acciones como estas van a continuar porque las mujeres en Coyoacán seguirán imparables”, indicó

