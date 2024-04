Giovanni Gutiérrez asegura ante empresarios que el servidor público debe sumar no dividir

El candidato de la Coalición Va X la Ciudad de México, para Coyoacán, Giovani Gutiérrez, dijo que, como servidor público, es un compromiso emprender acciones para unir a la sociedad, para impulsar valores como la honestidad, la justicia y la paz.

Sigue leyendo:

Giovani Gutiérrez: obtendremos buenas calificaciones en la evaluación del 2 de junio

Giovani Gutiérrez rechaza cualquier acto de provocación o violencia durante el proceso electoral en Coyoacán

Ante empresarios que representan más de mil 500 organizaciones de diversa índole, Gutiérrez Aguilar dijo:

“Nosotros lo dijimos desde la campaña anterior, no venimos a jugar, no venimos a improvisar qué es ser buen gobierno, no venimos a aplicar una austeridad sin sentido, nosotros trabajamos con racionalidad de gobierno y eso es lo que se debe de hacer para que el mundo voltee a vernos de nuevo y seamos atractivos para la inversión”, dijo.