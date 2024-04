"Coyoacán necesita expertos, no improvisados": Giovani Gutiérrez Aguilar

Durante muchos años Coyoacán padeció el abandono y la improvisación de gobiernos ineficaces, lo que generó severas deficiencias; de ahí sacamos a nuestra demarcación con el trabajo de un equipo de profesionales, sostuvo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de PRI, PAN y PRD para esta alcaldía.

Gutiérrez Aguilar sostuvo una reunión con su equipo de campaña en la que se acordó intensificar los recorridos y las reuniones vecinales con el fin de acercar la propuesta de 80 puntos que se puso en marcha mientras estuvo a cargo de la administración local.

"Habrá nuevamente buen gobierno"

“Lleven la propuesta a todas y todos, en paz y en orden. No caigamos en las provocaciones ni en las agresiones de quienes, en otro equipo, están desesperados”.

"Queremos que la ciudadanía vea la diferencia de esta administración que encabecé con el lugar que tenía hace tres o seis años. Era triste venir a Coyoacán y ver el estado de abandono, la desorganización y la ausencia de autoridad.

Hoy sí hay acciones, hoy sí hay resultados y sí hay y habrá nuevamente buen gobierno con este proyecto que represento", dijo Gutiérrez Aguilar. El candidato de la Coalición indicó que se ha gobernado en dos años y medio con profesionalismo, con metas definidas y con planes programados.

Gutiérrez Aguilar se dijo dedicado al trabajo en la calle

"Aquí no se ha improvisado nada. Aquí se planeó y se diseñó un gobierno de expertos y nos allegamos de los mejores. Aquí sí medimos los avances con indicadores y con números, aquí no cabe la improvisación que por años dañó a Coyoacán. No permitamos que regrese", convocó.

Gutiérrez Aguilar se dijo dedicado al trabajo en la calle, en el territorio pues "aunque todas las encuestas nos ubican como los ganadores del proceso del 2 de junio, ni nos confiamos ni nos detenemos. Aquí seguiremos porque somos imparables", indicó.

