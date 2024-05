Ganamos el debate y vamos a arrasar el 2 de junio: Aleida Alavez

"Gané el debate porque tengo las mejores propuestas y arrasaremos el próximo 2 de junio", subrayó Aleida Alavez Ruiz, aspirante a la alcaldía de Iztapalapa por la candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia".

La candidata de Morena-PT-PVEM hizo un llamado a votar este 2 de junio por Morena, y advirtió que hay dos alternativas de voto: la Transformación o la Corrupción; el Desarrollo Económico o el Cártel inmobiliario.

Segunda etapa de la 4T

Aleida Alavez aseguró durante el primer debate realizado este jueves 16 de mayo que la segunda etapa de la Transformación seguirá adelante, porque "queremos una Iztapalapa próspera, verde y segura".

"No les he fallado. Desde los años 90 he militado en la verdadera izquierda y como legisladora local y federal he trabajado por el bienestar de la población", dijo.

Manifestó que bajo los principios de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar, ha impulsado leyes para el pueblo porque "a éste nos debemos".

"En Iztapalapa consideramos que el bienestar significa pensar en el poder en favor del pueblo, y no como el medio para hacer negocios para unos cuantos".

En ese sentido, Alavez expresó que en Iztapalapa se implementará un sistema de cuidados que recibirá una inversión de 25 millones de pesos para capacitar y apoyar a las y los cuidadores. Además se instalarán casas de día para personas adultas mayores y con alguna discapacidad.

Resaltó en debate que en la alcaldía se han creado 16 centros de salud, que seguirán incrementándose ahora con la incorporación del IMSS-Bienestar, en coordinación con el próximo gobierno de Morena y aliados en la demarcación.

Economía para Iztapalapa

En materia económica, Aleida Alavez habló de crear un clúster de reciclaje tecnológico, aprovechando esta vocación de una parte de la alcaldía.

Además expresó que se realizará un plan parcial del centro histórico, en el que participarán los 8 barrios de la demarcación para reconocer su origen, pero principalmente para impulsar su desarrollo.

Comentó durante el encuentro democrático que esto estará vinculado con el Festival Internacional de la Cumbia que convertirá a la alcaldía en un polo turístico en la Ciudad de México.

Por otra parte, la morenista subrayó que se establecerá un consejo de jóvenes para que la atención al sector surja desde sus propias propuestas. Y aseguró que se hará cumplir la ley para quitar las amenazas que se encuentran alrededor de las escuelas, que envenenan a las y los jóvenes con droga y alcohol.

"El desarrollo debe lograrse en espacios públicos como las utopías para que todas y todas tengan alternativas para las actividades que quieran hacer", comentó.

La aspirante de la candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia" expresó que el Estado debe hacerse cargo de los principales derechos, "lo cual nunca entendieron los partidos de la oposición cuando gobernaron el país, la ciudad y la propia alcaldía".

"Entienden a la política como un medio para hacer negocios, no como un método para servir al pueblo. Votar por la coalición de Morena, PT y PVEM significa defender los derechos que ya ganamos".

Al concluir el primer debate por la alcaldía Iztapalapa, la candidata saludó a cientos de simpatizantes que esperaban abrazarla para felicitarla por su participación.